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Zonguldak Havalimanı'nda rekor artış

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Zonguldak Havalimanı'nda rekor artış

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Zonguldak Havalimanı'nın 2022 Haziran ayının istatistikleri yayınlandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Zonguldak Havalimanı'nın 2022 Haziran ayının istatistikleri yayınlandı. 6 aylık istatistiklere göre Zonguldak Havalimanı'nda rekor artış oldu.

Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı'nın verilerine göre 6 aylık dönemde 189 iç hat gerçekleşirken, 211 dış hat uçuşu yapıldı. Ticari yolcu uçağında ise 92 iç hat, 206 dış hat, yine yolcu sayısında ise 5 bin 615 kişi iç hat, 30 bin 826 dış hat olarak gerçekleşti. Yük uçaklarında ise son olarak 84 iç hat, 656 dış hat uçuşu yapıldı. Yaz sezonunun gelmesiyle iç ve dış hat seferlerinde de artışlar yaşanırken, Türk Hava Yolları (THY) haftanın 3 günü sefer yaptığı Zonguldak havalimanında Sun Express ve Corendon Hava Yollarının sefer günlerinde de artışa gidildiği öğrenildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Saltukova Zonguldak Ekonomi Haberler

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