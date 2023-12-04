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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Kasımda Arttı

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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), kasımda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,49, imalatta yüzde 54,11, su temininde yüzde 70,23 artış gösterirken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 30 geriledi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), kasımda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,49, imalatta yüzde 54,11, su temininde yüzde 70,23 artış gösterirken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 30 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,81, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,59, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,25 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,15 yükseldi.

Sanayinin dört ana sektörünün kasımda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,49, imalatta yüzde 54,11 ve su temininde yüzde 70,23 artış yönünde olurken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 30 azalış gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,68, imalatta yüzde 2,26, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,99 ve su temininde yüzde 1,91 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 46,45, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,16, sermaye malında yüzde 65,21 ve dayanıksız tüketim malında yüzde 68,11 artış oldu, enerjide yüzde 5,91 azalış hesaplandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 2,50, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,49, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,07, enerjide yüzde 3,46 ve sermaye malında yüzde 2,85 artış gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 5 alt sektör daha düşük, 24 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık bazda azalış gösteren tek alt sektör yüzde 30 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 93,7, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 84,05, içecekler yüzde 74 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık bazda en yüksek azalış, yüzde 3,52 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 0,75 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 10,99, metal cevherleri yüzde 6,15, tütün ürünleri yüzde 6,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörler/Alt GruplarAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı2,6865,49
İmalat2,2654,11
Elektrik, gaz10,99-30
Su temini1,9170,23
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Madencilik Üretim Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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