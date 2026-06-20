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Kara yollarında durum

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Bursa, Ankara, Gaziantep, Kayseri, Zonguldak, Muğla ve diğer illerdeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması ve yavaş gitmesi gerektiğini bildirdi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometrelerindeki (Karahamzalı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 14-19. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 0-2. kilometreleri, Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8-9. kilometreleri, Bingöl-Karlıova yolunun 1-3. kilometreleri ve Aşkale-Bayburt yolunun 8-11. kilometrelerindeki çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Mert Davut
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