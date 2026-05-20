Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok yolda trafik düzenlemeleri yapıldığını duyurdu. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, yavaş gitmeleri gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç-Akhisar kavşaklarında bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bazı kesimlerinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometrelerinde (Gölbek Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Amasya-Turhal yolunun 63-65. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Turhal istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer taraftan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. kilometreleri ile Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 10-16. kilometreleri yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu bölgede trafik akışına tek şeritten iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA / Mert Davut
