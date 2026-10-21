Yılmaz, 2026 sonu yüzde 28,4'lük enflasyonu 2027 sonu yüzde 21'e indirmeyi hedefliyor

Yılmaz, 2026 sonu yüzde 28,4'lük enflasyonu 2027 sonu yüzde 21'e indirmeyi hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026 sonunda yüzde 28,4 olarak tahmin edilen tüketici fiyat artışının 2027 sonunda yüzde 21'e gerilemesini hedeflediklerini söyledi. Tek haneli enflasyon oranlarına kalıcı biçimde ulaşana kadar kararlı duruşun sürdürüleceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026 yıl sonunda yüzde 28,4 olarak tahmin edilen tüketici fiyat artışının 2027 yıl sonu itibarıyla yüzde 21'e gerilemesini hedefliyoruz. Tek haneli enflasyon oranlarına kalıcı biçimde ulaşana kadar kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı