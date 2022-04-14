Yıldırım: 'Hedefimiz, 2023'te 50 ülkeye ihracat yapmak'

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, üretime, istihdama ve ihracata ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "2020'de toplam satışlarımızın yüzde 40'ını oluşturan ihracatımızı 2021'de yüzde 60'a çıkardık. Hedefimiz, 2023'te 50 ülkeye ihracat yapmak" dedi.

Mersin'de 2008 yılında faaliyete başlayan Yılbor Plastik Boru, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) içerisindeki 65 bin metrekarelik alanda 150 çalışanla üretmeye devam ediyor. Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, bir açıklama yaparak, çalışmaları ve hedeflerini anlattı. Firmanın, yıllık 60 bin ton üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Yıldırım, inşaat sektörüne yönelik ürünlerin üretimini yaptıklarını söyledi. Yıldırım, "Firmamızda inşaat sektörüne yönelik alt ve üst yapı gurubunda yer alan tüm ürünler, giriş kontrolden başlayarak sevkiyata kadar tüm aşamalar EN ürün standartları ve ISO 9000 standartları göz önünde bulundurularak akredite laboratuvar gözetiminde faaliyetler gerçekleşmektedir. Üst yapı grubunda PVC atık su boru ve ek parçaları, PPRC ile kompozit boru ve ek parçaları üretimi yapıyoruz. Ayrıca, altyapı grubunda yer alan PE100 ve PVC temiz su borusu imalatı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"İhracatımızı artırdık"

Dünya genelinde son yıllarda yaşanan olumsuzluklara karşın ihracatlarını artırdıklarını vurgulayan Yıldırım, "2020 yılına baktığımızda ihracat satışları, toplam satışlarda yüzde 40'lık bir paya sahipken, 2021 yılında bu pay yüzde 60 civarına ulaşmıştır. Hedefimiz 2022 ve sonrasındaki yıllarda bu payı daha da arttırmak. Son yıllarda dünya çapında üretimi negatif etkileyebilecek birçok husus yaşandı. Başta pandemi süreci olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyada ekonomiye negatif bir şekilde yansıdı. Tüm olumsuzluklara rağmen Yılbor olarak hükümetimizin verdiği izinler ölçüsünde üretime hiç ara vermeden çalışmalarımızı sürdürdük. Avrupa Birliği ülkeleri, pandemi sürecini Türkiye'ye göre daha sıkıntılı yaşadığı için üretim hatlarındaki yavaşlamadan kaynaklı Libya, Suriye, Irak, Cezayir, Nijerya, Etiyopya, Özbekistan, Gürcistan, Lübnan, Fas, Bahreyn ve Katar'da sürdürdüğümüz çalışmalara hız kazandırarak ihracatımızı daha da arttırdık" ifadelerini kullandı.

"Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz"

Ar-Ge çalışmalarına da çok önem verdiklerinin altını çizen Yıldırım, "Lider sektör olarak nitelenen kimya sanayinin plastik-kauçuk alt kolu olan plastik boru imalatı alanında faaliyet gösteren firmamız, katma değer üretimi, istihdam ve ihracat yapma kapasitesini geliştirerek, 'Stratejik konumunu ve zengin kaynaklarını değere dönüştüren, Doğu Akdeniz'in lider bölgesi olmak' olarak belirlenen bölge vizyonuna katkı sağlamak amacıyla yatırımlarını planlamaktadır. Firmamız, üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik makine-ekipman yatırımlarının yanı sıra 2009'da üretim kalitesinin artırılması ile Ar-Ge çalışmalarının yoğunlaştırılması amacıyla bölgenin en gelişmiş laboratuvarından birini kurmuştur. Fabrika bünyesinde kurulan laboratuvarımız, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilerek saygınlık ve geçerliliği arttırılmıştır. Her yıl ek cihazlar almayı sürdüren firmamız, böylece Ar-Ge altyapısında da gerekli iyileşmeyi sağlamayı hedeflemektedir. Ar-Ge ve inovasyon, günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir ve bu bağlamda firmamız Ar-Ge Merkezini Mart 2019'da 30 personel ile aktif hale getirmiştir. Kalitenin güvence altına alınması, kalite-kontrol sürecinin etkin bir biçimde işlemesi, firmamıza proje kültürü kazandırmak amacı ile Ar-Ge çalışmaları firmamızın her alanında aralıksız sürdürülmektedir" şeklinde konuştu.

"Katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz"

Firmanın, en son teknoloji ile üretim yaparak ülke ekonomisine destek sunduğunu, gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları sonucunda bölgeye katma değeri yüksek ürünler kazandırdığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti: "Firmamız, 10. Kalkınma Planında da artırılması öngörülen özel sektör Ar-Ge yatırımlarına katkı sağlamaktadır. Firmamızın mevcut tüm Ar-Ge faaliyetleri, bölgesel-ulusal ve uluslararası rekabet ve yenilik amacında olup, bölge ekonomisinin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesine doğrudan hizmet etmektedir. Bu açıdan sektörün hem ülke içinde hem de küresel piyasalarda rekabet gücünü artırabilmesi için katma değeri yüksek nihai ürünleri üretmesi ve Ar-Ge- inovasyona yönelmesi büyük önem taşımaktadır. Ar-Ge Merkezinin açılması ve aktif bir biçimde çalışması ile birlikte; firmamızın üretim kalitesi, verimliliği, ürün çeşitliliği, nitelikli insan kaynağı ve know-how konusundaki gelişimi, rekabet gücümüzün, ciromuzun, ihracat kapasitemizin artışını sağlamaktadır."

"Hedefimiz, 50 ülkeye ihracat"

Hep yatırım odaklı çalışarak büyüdüklerini vurgulayan Yıldırım, "Makine parkurumuzu genişletirken, üretim gücümüzü arttırmak adına MTOSB 4. Bölgede daha inovatif bir fabrikanın temellerini atabilmek adına yer başvurusunda bulunduk. Bununla birlikte tarımsal sulama alanında, gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarları için damlama sulama borusu üretimine başladık. Yatırımlarımıza ek olarak, atık su, PPRC gibi üst yapı ürün grubunda mevcut üretim kapasitemizi artıracak revizyonlar, PVC boru ve ek parçalarında reçete stabilizasyonu gibi çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, 2023'te 50 ülkeye ihracat yapmak ve yurt içi pazarında 81 ilde bayii ağı oluşumunu tamamlamak" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi