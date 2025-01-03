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Yİ-ÜFE Yıllık %28,52 Arttı

Yİ-ÜFE Yıllık %28,52 Arttı
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Aralık 2024'te yıllık %28,52, aylık ise %0,40 artış gösterdi. İmalat ürünlerinde yıllık artış %30,02 olarak gerçekleşirken, sanayinin birçok sektöründe de farklı oranlarda artışlar yaşandı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 28,52 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı.

Yİ-ÜFE 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,52 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,10 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 30,02 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 36,17 artış, imalatta yüzde 30,02 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,21 artış ve su temininde yüzde 34,48 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 27,01 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 35,69 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 39,26 artış, enerjide yüzde 11,92 artış ve sermaye mallarında yüzde 29,21 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,0 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,63 artış, imalatta yüzde 1,0 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,84 azalış ve su temininde yüzde 1,57 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,64 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,41 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,48 artış, enerjide yüzde 3,37 azalış ve sermaye mallarında yüzde 0,92 artış olarak gerçekleşti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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