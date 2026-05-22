Yeşim'de emekler onurlandırıldı

Yeşim Grup'ta 5 yıldan 25 yıla kadar kıdemi bulunan çalışanlar ile emekliler, konferans salonunda düzenlenen "Önce İnsan Kıdem ve Emeklilik Törenleri" ile ödüllendirildi.

Yeşim Grup, çatısı altında uzun yıllar boyunca şirkete emek veren çalışanlarını ve emeklilerini, kurum kültürünün önemli bir parçası haline gelen "Önce İnsan Törenleri" kapsamında ödüllendirdi. Büyük Konferans Salonu'nda farklı tarihlerde düzenlenen organizasyonlarda, 107'si emekli olmak üzere toplam 440 kişinin kıdemi kutlandı ve plaketleri takdim edildi.

Emekliler için özel olarak gerçekleştirilen törende, Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya tarafından plaket takdimleri gerçekleştirildi. Yıllar boyunca Yeşim Grup'a katkı sağlayan emekliler, alkışlar eşliğinde sahneye davet edilirken törende duygu dolu anlar yaşandı.

Törenin açılış konuşmasını yapan CEO Şenol Şankaya, "Yıllar geçiyor ve hep birlikte geriye dönüp baktığımızda ne kadar büyük bir yol kat ettiğimize tanıklık ediyoruz. Yeşim Grup'un 1956 yılında bir tezgahla başlayan yolculuğu, sizlerin sayesinde bugünlere ulaştı. Bu köklü yapının temelinde sizlerin emeği var. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Bu tören vesilesiyle hem değerli çalışanlarımızla bir araya geliyor hem de kurum kültürümüzün temelinde yer alan 'Önce İnsan' anlayışını pekiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 5, 10, 15, 20, 25 yıl kıdeme sahip çalışanlar için düzenlenen törenlerde ise Yeşim Grup'a uzun yıllardır katkı sunan çalışanlara plaketleri, kendi bölüm yöneticileri tarafından takdim edildi. Törenler, toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

Farklı günlerde gerçekleştirilen "Önce İnsan Törenleri", Yeşim Grup'un çalışanlarına verdiği değeri bir kez daha ortaya koydu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı