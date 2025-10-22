Yerli Turistlerin Seyahat Harcamaları 116 Milyar TL'yi Geçti

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,4 artarak 116 milyar 933 milyon 487 bin TL olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ikinci çeyrek Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini paylaştı. Buna göre, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 13 milyon 938 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,9 azalarak 17 milyon 76 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 99 milyon 214 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 5,8 gece oldu.

Seyahate çıkanlar, 116 milyar 933 milyon 487 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,4 artarak 116 milyar 933 milyon 487 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 85,2'sini 99 milyar 655 milyon 181 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 14,8'ini ise 17 milyar 278 milyon 306 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 6 bin 848 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 30,1 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 25,8 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 15,7 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 3,1, ulaştırma harcamalarında yüzde 7,1 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 26,2'lik artış görüldü.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 60,3 ile ilk sırada yer aldı

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 32,2 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 3 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 68 milyon 739 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 13 milyon 886 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 9 milyon 727 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. - İSTANBUL