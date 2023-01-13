Yeni yılla birlikte zamlanan sigaraya bu kez indirim geldi! İşte yeni fiyatlar

2023'ün ilk günlerinde art arda gelen zamlarla yaklaşık 4 lira fiyat artışının yaşandığı sigaraya bu kez indirim geldi. JTI firmasının sigara fiyatlarını 1 TL geri çektiği aktarılırken, indirimin ardından grubun en ucuz sigarası 32 TL, en pahalı sigara ise 35 TL'den satılacak.

Yeni yılla birlikte birçok ürün zamlanırken sigaranın da fiyatı arttı. Yılbaşından bugüne kadar sigaraya toplamda 4 lira zam geldi.

BU KEZ İNDİRİM GELİYOR

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuru ile bazı sigara markalarında 1 TL indirim gerçekleştiğini söyledi. Aybaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "JTI firması sigara fiyatlarını 1 TL geri çekti."

EN UCUZ SİGARA 32 TL'DEN SATILACAK

İndirimin ardından grubun en ucuz sigarası 32 TL, en pahalı sigarası ise 35 TL'den satılacak.

4 TL'LİK ZAM GELMİŞTİ

5 Ocak 2023 tarihinden itibaren P.M., B.A.T. ve J. T.I. sigara gruplarına 4 lira zam gelmişti.