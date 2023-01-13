Yeni yılla birlikte zamlanan sigaraya bu kez indirim geldi! İşte yeni fiyatlar
Ekonomi Haberleri
2023'ün ilk günlerinde art arda gelen zamlarla yaklaşık 4 lira fiyat artışının yaşandığı sigaraya bu kez indirim geldi. JTI firmasının sigara fiyatlarını 1 TL geri çektiği aktarılırken, indirimin ardından grubun en ucuz sigarası 32 TL, en pahalı sigara ise 35 TL'den satılacak.
Yeni yılla birlikte birçok ürün zamlanırken sigaranın da fiyatı arttı. Yılbaşından bugüne kadar sigaraya toplamda 4 lira zam geldi.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuru ile bazı sigara markalarında 1 TL indirim gerçekleştiğini söyledi. Aybaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "JTI firması sigara fiyatlarını 1 TL geri çekti."
İndirimin ardından grubun en ucuz sigarası 32 TL, en pahalı sigarası ise 35 TL'den satılacak.
5 Ocak 2023 tarihinden itibaren P.M., B.A.T. ve J. T.I. sigara gruplarına 4 lira zam gelmişti.