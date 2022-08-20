Kastamonu haberleri! Araç yedek parçalarında talep artışı

Gelen Kastamonu haberine göre Araç yedek parçalarında talep artışı Araç bakım masrafları da yedek parçalarla beraber yükseliyor Eskişehir Sanayi Sitesi esnafı Şuayip Keskin, araç yedek parça taleplerinin de fiyatlarının da arttığına dikkat çekerek "Zamanında yapılmayan bakımlar, daha büyük arızalara sebep oluyor"...

Araç yedek parçalarında talep artışı

Araç bakım masrafları da yedek parçalarla beraber yükseliyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir Sanayi Sitesi esnafı Şuayip Keskin, araç yedek parça taleplerinin de fiyatlarının da arttığına dikkat çekerek "Zamanında yapılmayan bakımlar, daha büyük arızalara sebep oluyor" uyarısında bulundu.

Şuayip Keskin, eski model araçların piyasadan düşme durumunun söz konusu olmadığını ifade etti. Araçların kilometre yaptığı müddetçe yedek parça işinin devam edeceğini belirten Keskin, insanların bir şekilde ulaşım ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğinden söz etti. Otomobil tamircilerinde ikinci el araçların bakım sayısının çok fazla olduğunu ifade eden Keskin, bu bakımların sıfır araçlar gibi olmadığına da ayrıca dikkat çekti. İkinci el araç kilometrelerinin fazla olduğundan dolayı yağ, filtre ve ön takım gibi değişimlerin yapılması gerektiğine değinen Şuayip Keskin, "Zamanında yapılmayan bakımlar, daha büyük arızalara sebep oluyor ve bu masraflar da giderek artıyor" dedi.

"Yedek parçalara olan rağbet fazla"

Ekonomiden kaynaklı sıfır otomobillerin piyasaya kolay bir şekilde dağılmadığını ve ikinci el arabalara talebin fazla olduğunu ifade eden Şuayip Keskin, konu ile alakalı olarak şöyle devam etti:

"İnsanlar, araçlarının bakımlarını geciktirmesinler. Sıfır araba olmadığı için ikinci el araçlar revaçta. Bu arabalar da sürekli olarak çalıştığı için parçaları durmadan yıpranıyor. Şu an da yedek parçalara olan rağbet fazla fakat yetiştiremeyeceğiz düzeyde bir iş yoğunluğuna sahip değiliz."