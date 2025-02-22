İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,66, BES fonları yüzde 0,46 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,49 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,36 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,40 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken en çok gerileyen fon yüzde 0,85 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu





Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 0,66 1309 340 Borsa Yatırım Fonları 0,05 7 15 Borçlanma Araçları Fonları 0,87 76 0 Fon Sepeti Fonları 1,21 77 2 Hisse Senedi Fonları -0,36 42 100 Karma ve Değişken Fonlar 0,81 120 29 Katılım Fonları 1,05 58 4 Kıymetli Maden Fonları 2,49 18 0 Para Piyasası Fonları 0,82 66 0 Serbest Fon 0,65 852 205 Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu





Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Emeklilik Fonları 0,46 276 106 Başlangıç Fonları 0,80 10 0 Borçlanma Araçları 0,94 45 0 Değişken 0,17 80 61 Devlet Katkısı 0,34 11 1 Endeks -0,85 1 3 Fon Sepeti Fonu 0,78 15 1 Hisse Senedi -0,56 5 27 Karma 0,71 8 1 Katılım 0,44 22 10 Kıymetli Madenler 3,40 14 0 OKS Katılım 0,51 23 1 OKS Standart 0,49 10 0 Para Piyasası 0,81 13 0 Standart 0,56 12 1 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,35 3 0

(Sürecek)

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