İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT
Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

Başından vurup annesine göndermişti! Altından yasak aşk çıktı
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapatmadı

Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna çok konuşulacak yanıt

İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,66, BES fonları ise yüzde 0,46 değer kazandı. Kıymetli Maden Fonları en yüksek artışı gösterirken, Hisse Senedi Fonları tek gerileyen fon oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,66, BES fonları yüzde 0,46 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,49 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,36 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,40 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken en çok gerileyen fon yüzde 0,85 ile "Endeks" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu


Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 0,661309340
Borsa Yatırım Fonları0,05715
Borçlanma Araçları Fonları0,87760
Fon Sepeti Fonları1,21772
Hisse Senedi Fonları-0,3642100
Karma ve Değişken Fonlar0,8112029
Katılım Fonları1,05584
Kıymetli Maden Fonları2,49180
Para Piyasası Fonları0,82660
Serbest Fon0,65852205
Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu


Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Emeklilik Fonları 0,46276106
Başlangıç Fonları0,80100
Borçlanma Araçları0,94450
Değişken0,178061
Devlet Katkısı0,34111
Endeks-0,8513
Fon Sepeti Fonu0,78151
Hisse Senedi-0,56527
Karma0,7181
Katılım0,442210
Kıymetli Madenler3,40140
OKS Katılım0,51231
OKS Standart0,49100
Para Piyasası0,81130
Standart0,56121
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,3530

(Sürecek)

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! (Reklamdır)

İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
img

Devrim niteliğinde hamle! Kanayan yaraya neşter vuruluyor
img

Hazırlıklar tamam, savaş çok kızışacak
img

Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatansever:

Altından başka yatırım boş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü

İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı

Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı
TÜBİTAK Bilim Ödüllü profesörün hesabı boşaltıldı! Sizin de başınıza gelmemesi için bu detaya dikkat

TÜBİTAK Bilim Ödüllü profesörün hesabı boşaltıldı
Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

Olaylı maç başını yaktı
Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

5 gündür arazinin ortasında yanıyor, harekete geçildi
İftar menülerinin fiyatı belli oldu

İftar menülerinin fiyatı belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.