Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'ye TMSF kayyum olarak atandı

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork'un da aralarında olduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.

FLASH TV VE POZİTİFBANK'A KAYYUM ATANDI

Operasyonda yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin de aralarında yer aldığı 23 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

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