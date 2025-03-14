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Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'ye TMSF kayyum olarak atandı

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İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması nedeniyle el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin de aralarında olduğu 23 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork'un da aralarında olduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.

FLASH TV VE POZİTİFBANK'A KAYYUM ATANDI

Operasyonda yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin de aralarında yer aldığı 23 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

bunların sonu gelmez

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