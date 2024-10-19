Yapı Kredi, 10. Kez 'Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası' Seçildi

Yapı Kredi, Euromoney tarafından gerçekleştirilen ve müşteri oylarıyla belirlenen araştırmada, üst üste onuncu kez " Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi, dünyanın önde gelen bankacılık ve finans yayınlarından Euromoney tarafından gerçekleştirilen ve müşteri oylarıyla belirlenen araştırmada, "Nakit Yönetimi" alanında 3 farklı kategoride birincilik elde etti.

Nakit yönetimi müşteri hizmetleri, nakit yönetimi ürünleri ve nakit yönetimi teknolojisi kategorilerinde birinci olan Banka, üst üste onuncu kez " Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, müşterilerinin oylarıyla uluslararası araştırmalar sonucunda aldıkları ödüllerin, çalışma azmini daha da perçinlediğini belirtti.

"Müşterilerimizi dinleyerek onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeye öncelik veriyoruz"

Erdoğan, bankacılık ve finans dünyasının prestijli yayınlarından biri olan Euromoney tarafından aldıkları bu ödüllerin başarılarını perçinlediğini, diğer çalışmaları için de kendilerine yol gösterici olduğunu aktardı, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak hedefimiz kusursuz bir müşteri deneyimi sunmak ve sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağlamak. Bu kapsamda her zaman müşterilerimizi dinleyerek onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeye öncelik veriyoruz. Müşteriyi merkeze alan stratejimiz doğrultusunda deneyimli ve yenilikçi nakit yönetimi ekiplerimiz, ödeme ve tahsilat ürünlerimizin yanı sıra garanti, finansman ve entegrasyon çözümlerimiz aracılığıyla sadece nakit yönetimi ürünlerimizi kullanan müşterilerimize değil aynı zamanda tedarik zincirindeki tüm paydaşlarına da katma değerli servisler sunuyor."

Banka olarak, dijitalleşme alanında öncü ürün ve servisleriyle müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırdıklarını ifade eden Erdoğan, sundukları nakit yönetimi çözümleriyle müşterilerinin bir yandan nakit akışlarını bir yandan da tedarik zinciri yönetimi süreçlerini en verimli şekilde yönetmelerini sağladıklarını anlattı.

Erdoğan, "Yapı Kredi olarak, katılımcı sayısı açısından en geniş kapsamlı anketlerden biri olan ve müşterilerimizin değerlendirmeleriyle yapılan bu prestijli araştırmada onuncu kez Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası seçildik. Elde ettiğimiz bu başarı bizlere hem gurur veriyor hem de daha iyisini başarmak için yüksek bir motivasyon sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizi en iyi çözümlerle desteklemeye ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.