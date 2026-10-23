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Yalova Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST 2026'da yapay zeka ödülü kazandı

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Yalova Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST 2026'da yapay zeka ödülü kazandı
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Yalova Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ARIKOVANI Takımı, TEKNOFEST 2026'da Savaşan İHA Yarışması'nda En İyi Yapay Zeka Teknoloji Uygulamaları Ödülü'nü kazandı. TARAGAY ve TARAGAY-T1 takımları Dikey İnişli Roket Yarışması finallerini 6'ncı ve 7'nci sırada tamamladı.

Yalova Üniversitesi öğrencileri, TEKNOFEST 2026'da elde ettikleri başarılarla dikkat çekerken, Yalova OSB bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi gençlerin teknoloji ve mühendislik alanındaki projelerine katkı sağlıyor.

Yalova OSB koordinasyonunda, Yalova Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nde düzenlenen buluşmada, TEKNOFEST 2026'da başarı elde eden öğrenci takımları tebrik edildi.

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan ARIKOVANI Takımı, Savaşan İHA Yarışması'nda En İyi Yapay Zeka Teknoloji Uygulamaları Ödülü'nü kazandı. TARAGAY ve TARAGAY-T1 takımları ise Dikey İnişli Roket Yarışması finallerini sırasıyla 6'ncı ve 7'nci sırada tamamladı.

TÜBİTAK desteğiyle kurulan Milli Teknoloji Atölyesi, öğrencilerin TEKNOFEST projelerinin yanı sıra bitirme tezlerini ve TÜBİTAK 2209 programları kapsamındaki araştırmalarını hayata geçirmelerine imkan sunuyor.

Yalova OSB ile üniversite arasındaki iş birlikleri kapsamında çok sayıda TÜBİTAK 2209 projesine destek verilirken, öğrencilerin araştırmalarını sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşturmak amacıyla çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı'nın 2026 yılı çağrısı kapsamında başvuruların 11 Kasım'da sona ereceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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