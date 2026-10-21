Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,32 azalışla 14.746,00 puandan başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,32 azalışla 14.746,00 puandan başladı. Kontrat dün normal seansı yüzde 2,65 artışla 14.794,00 puandan tamamlarken akşam seansında yüzde 0,11 değer kaybederek 14.777,00 puandan işlem görmüştü.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,32 azalışla 14.746,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,65 artışla 14.794,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,11 değer kaybederek 14.777,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,32 altında 14.746,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, güçlü şirket bilançolarına karşın yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.600 ve 14.500 puanın destek, 14.800 ve 14.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Trump: Somali tam bir b.k çukuru, ülke bile değil

Hedefinde bu kez o ülke var: Tam bir b.k çukuru
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin

Taraftar delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık takımdan gitsin
Fergani'nin 160 kilogramlık uydusu FRG-100D4 hedef yörüngesine yerleşti

Fergani'den tarihi adım! Uzayda göreve başladı
Aziz Yıldırım skor 2-2 olunca dayanamadı

Skor 2-2 olunca dayanamadı
A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi

A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen'in ekibi
Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu

Boşanma aşamasındaki eşini de araya giren genci de vurdu
Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Bu resmen katliam! Saldırı sonrası bölgeden gelen haber korkunç
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Macaristan'daki konvoyuna bayrak takılmadı

İsrail Cumhurbaşkanı'nın konvoyunda dikkat çeken görüntü