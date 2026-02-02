Haberler

Veysel Şahin soruşturması: Şeref Yazıcı'nın 500 milyon dolarlık malvarlığına el konuldu

Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'in irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheli 'Darkex' isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketin sahibi Şeref Yazıcı'nın kripto hesabındaki 500 milyon dolarlık malvarlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Veysel Şahin'in yasa dışı bahis platformları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu iddiasıyla '7258 sayılı yasaya muhalefet' ile 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheli 'Darkex' isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketin sahibi Şeref Yazıcı'nın MASAK raporlarına göre üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı öne sürülürken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konuldu.

500 MİLYON DOLARLIK VARLIĞINA EL KONULDU

Öte yandan, şüpheli Yazıcı'ya ait global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıklarının, hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulduğu ve Türkiye'ye iade işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Ekonomi
