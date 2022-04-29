Van'da alabalık tesisleri denetleniyor

VAN (İHA) - Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından inci kefali av yasağı ve kentte bulunan alabalık tesisleri denetimleri devam ediyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube teknik personelleri tarafından inci kefali av yasağı ve su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde denetimler yapılıyor. Van'da 30 adeti karada, 8 adeti barajlarda olmak üzere toplam 38 adet su ürünleri yetiştiriciliği tesisi bulunduğunu ifade eden Muhammet Demir, "Bu tesislerin toplam üretim kapasitesi yılda 3 bin 700 ton civarındadır. Aynı zamanda 6 adet yavru yetiştirme kuluçkahanemiz mevcut olup yıllık ortalama 25 milyon adet yavru balık üretimi yapılmaktadır. Van ilinde mart ayında kuluçkahane ve nisan, mayıs ve haziran aylarında ise tesis denetimleri yapılmaktadır. Bu aylarda tesislere gelinerek, balıkların sağlık, beslenme, büyüme, stok miktarı gibi durumları incelenerek üreticiler bilgilendirilmektedir. Tesiste bulunan havuzlardaki suların çözünmüş oksijen, sıcaklık, Ph gibi değerleri ölçülerek suyun balıkların yaşamı, büyüme ve yem alma durumları incelenmektedir" dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7/24 jandarma, sahil güvenlik ve emniyet birimleri ile birlikte inci kefali üreme alanlarında kaçak avcılar ile mücadele ettiği bildirildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi