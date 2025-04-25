VakıfBank Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Belli Oldu

VakıfBankta yönetim kurulu görev dağılımı belli olurken, Mustafa Saydam'ın yönetim kurulu başkanı, Cemil Ragıp Ertem'in yönetim kurulu başkan vekili, Abdi Serdar Üstünsalih'in genel müdür olarak görevine devam etmesine karar verildi.

VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın 71. olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu görev dağılımının belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, Mustafa Saydam'ın yönetim kurulu başkanı, Cemil Ragıp Ertem'in yönetim kurulu başkan vekili, Abdi Serdar Üstünsalih'in genel müdür olarak görevine devam etmesine karar verildiği bildirildi.

KAP'a yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi olarak A grubunu temsilen, Mustafa Saydam, Abdi Serdar Üstünsalih'e görev verilirken, Vedat Demiröz'ün ise bağımsız üye olarak göreve başlamasına karar verildi.

Vedat Demiröz, Şubat 2025 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapmakta olup, gerçekleştirilen olağan genel kurulda bağımsız üye olarak seçilmiştir.

Açıklamada, B grubunu temsilen, Adnan Ertem, C grubunu temsilen Haydar Kemal Kurt ile Şahin Uğur, D grubunu temsilen Halil Çelik ve E grubunu temsilen ise Cemil Ragıp Ertem ile Sadık Yakut seçildi.

Söz konusu kurul üyeleri 3 yıllık süre için seçildi.