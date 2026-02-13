Haberler

UPS'ten, Temu'nun Avrupa iştiraki Whaleco şirketine 37 milyon avroluk dava

Güncelleme:
United Parcel Service (UPS), İrlanda kolu aracılığıyla Çin merkezli e-perakendeci Temu'nun Avrupa'daki iştiraki Whaleco'ya, teslimat faturalarını ödemediği gerekçesiyle 37 milyon avroluk dava açtı. Dava, İrlanda Yüksek Mahkemesi'ne taşındı.

Lojistik ve kargo şirketi United Parcel Service'in (UPS) İrlanda kolu, Çin merkezli e-perakendeci Temu'nun Avrupa'daki iştiraki Whaleco şirketine teslimat faturalarını ödemediği için 37 milyon avroluk dava açtı.

İrlanda Yüksek Mahkemesi, söz konusu davanın 9 Şubat'ta açıldığını ve yargıcın davayı mahkemenin ticari davalar listesine aldığını AA muhabirine teyit etti. Dava, tekrar görüşülmek üzere 11 Mayıs için listelendi.

Irish Times'ın haberine göre de Temu'nun iştiraki Whaleco Teknoloji LTD şirketi, UPS'e sunulan hizmet için ya hiç ödeme yapmadı ya da ödemelerde sürekli aksaklığa yol açtı.

Whaleco'nun 13 Ocak itibarıyla UPS'e borcu 37 milyon avroya yükselirken, UPS konuyu İrlanda Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı.

Yargıcın davanın arabuluculuğa uygun olduğunu dile getirdiği aktarılan habere göre, Whaleco şirketi de arabulucuya başvurma teklifinde bulundu.

Arabuluculuk sürecinde mayısa kadar ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.

İrlanda Dublin'de kayıtlı Whaleco, Çinli perakende alışveriş sitesi Temu için global bir çevrim içi pazaryeri işletiyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
