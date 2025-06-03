Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin Mayıs İhracatı Yüzde 22 Arttı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 4 milyar 152 milyon 632 bin dolar oldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, mayıs ayındaki ihracatı geçen yılın aynı ayına yüzde 22,47 artarak 4 milyar 152 milyon 632 bin dolar olan UİB'in, yılın ilk 5 aylık ihracat tutarı yüzde 9,62'lik artışla 17 milyar 216 milyon 75 bin dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,57 artarak 3 milyar 530 milyon 970 bin dolar olarak gerçekleşirken, yılın ilk 5 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 12,55'lik artışla 14 milyar 642 milyon 495 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), mayıs ayında 114 milyon 941 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in yılın ilk 5 aylık ihracatı ise 522 milyon 869 bin dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,14'lük artışla 90 milyon 802 bin dolar olan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), ocak-mayıs dönemi ihracatı toplamı ise 363 milyon 753 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21'lik artışla 24 milyon 969 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB), bu yılın 5 aylık dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,38'lik artışla 117 milyon 589 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen ay 10 milyon 415 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) de 5 aylık dönemde 57 milyon 528 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Mayısta 380 milyon 535 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilen "diğer birlikler" kategorisinde ise 5 aylık dönemde 1 milyar 511 milyon 841 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Global ekonomideki gelişmeler ve durgunluğa rağmen stratejik hamlelerimizle ülkemizin ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz. Üyelerimizin gayretli çalışmalarıyla Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak ihracatımızı artırmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.