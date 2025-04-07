Uludağ İhracatçı Birlikleri Mart Ayında 3.6 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) mart ayında 3 milyar 638 milyon 367 bin dolarlık ihracat yaptı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, birliğin yılın ilk çeyreğindeki dış satımı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 9 milyar 823 milyon 265 bin dolar olarak gerçekleşti.

Birlikler içinde mart ayında en fazla ihracatı Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) yaptı.

OİB'in mart ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artışla 3 milyar 113 milyon 240 bin dolar oldu. Bu yılın ilk çeyreğindeki ihracat ise yüzde 6,3 artışla 8 milyar 359 milyon 638 bin dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), martta 107 milyon 655 bin dolar dış satıma imza attı. UTİB'in yılın ilk çeyreğindeki ihracatı ise 309 milyon 597 bin dolar oldu.

Mart ayı ihracatı 75 milyon 993 bin dolara ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) Ocak-Mart dönemindeki dış satımı 203 milyon 432 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geçen ay 25 milyon 742 bin dolar ihracat yaptı. Birliğin, yılın ilk çeyreğindeki ihracatı 69 milyon 19 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay 13 milyon 439 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), ilk çeyrekte 39 milyon 127 bin dolarlık dış satım yaptı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Dünya ticaretinde korumacı politikaların öne çıktığı global ekonomik gelişmelere rağmen, birliklerimizin ve üyelerimizin yoğun çalışmalarıyla UİB olarak ihracatımızı artırarak sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullandı.