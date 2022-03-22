TZOB Başkanı Bayraktar 22 Mart Dünya Su Günü'nü kutladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin su zengini olmadığını ve kaynaklarını bilinçli şekilde kullanarak, koruması gerektiğini bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, 22 Mart Dünya Su Günü'nü kutladı.

Türkiye'de çeşitli maksatlara yönelik yıllık kullanılabilir su potansiyelinin 112 milyar metreküp olduğunu belirten Bayraktar, içilebilir ve kullanılabilir su miktarı belli iken nüfusun giderek artmasının kişi başına düşen su miktarının daha da azalmasına neden olacağını kaydetti.

Bayraktar, Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, "Sanıldığı gibi ülkemiz su zengini değildir. Söz konusu toplam su potansiyelinin 2021 yılı gerçekleşmelerine göre 45,05 milyar metreküpü (yüzde 77) sulama suyu, 13,36 milyar metreküpü (yüzde 23) ise içme-kullanma ve sanayi suyu olmak üzere toplamda 58,41 milyar metreküpü kullanılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından birinin su kaynakları ve döngüsü üzerinde yarattığı olumsuz etki olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere başta Konya Ovası olmak üzere birçok ilimizde yer altı sularının zorunlu olarak aşırı kullanımı ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle obruklar oluşmaktadır. Bu durum ülke olarak kullandığımız suyun yüzde 77'si tarımda kullanılıyor olması gerçeğiyle çevreye ve iklime verilmesi gereken önemi gözler önüne sermektedir. Ayrıca su ve verim ilişkisi göz önüne alındığında artan maliyetler karşısında mağdur olan çiftçilerin kuru tarımda birim alandan elde edeceği gelire göre daha fazla alabileceği gerçeği suyun ekonomik olarak önemini daha da artırmaktadır. Su zengini olmayan ülkemizin, su kaynaklarını bilinçli bir şekilde kullanmalı ve korumalıyız."

"Kuraklığa dayanıklı bitkilerin kullanımı teşvik edilmeli"

Sulamaya açılacak alanların artması ve çiftçilere sağlanacak finansman kolaylığının sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektrikle kullanımının artırılmasının önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Bayraktar, KOP, GAP, DOKAP ve DAP gibi projelerin bir an önce tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. Bayraktar, yağmur suyunun toplanması ve kullanılması için var olan politikaların geliştirilmesinin de önem taşıdığını aktardı.

Üreticilere modern sulama sistemlerinin yüzde 100'ü hibe şeklinde verilerek, modern sulama yöntemlerini etkin kullanmasının sağlanması gerektiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Su sıkıntısının fazla olduğu bölgelerden başlanarak, kuraklığa dayanıklı kültür bitkilerinin tarımda kullanımı teşvik edilmeli. Üretimin yapıldığı en fazla gelir getiren ürün ile aradaki fark, ürün bazlı destek olarak üreticiye ödenmeli. Bu kapsamda öncelikli olarak atıl vaziyette olan sulama kanallarının revizyonlarının yapılması, çiftçilerimizin modern sulama sistemlerine ekonomik olarak ulaşılabilirliğinin artırılması, elektrik fiyatlarının düşürülmesi, ruhsatsız kuyulara bir kereye mahsus af getirilerek ruhsat verilmesi gerekmektedir."