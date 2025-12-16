Tusaş'tan Airbus A320 İçin 500'üncü Gövde Teslimatı

Haberler

Türk Uçak Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Airbus'un A320 tek koridorlu uçak ailesi için üretilen S18/19 entegre SWIFT gövde bölümünün 500'üncü teslimatını gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TUSAŞ'ın önemli iş ortaklarından Airbus'un A320 tek koridorlu uçak ailesi için üretilen S18/19 entegre SWIFT gövde bölümünün 500'üncü teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını" belirtti.

Demiroğlu şunları kaydetti:

"Güçlü mühendislik altyapımız ve yüksek üretim kabiliyetimiz sayesinde uluslararası havacılık pazarındaki konumumuzu her geçen gün daha da pekiştiriyor, ülkemiz için sürdürülebilir katma değer üretmeye devam ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum."

title