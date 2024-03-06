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TÜRSAB, Bursa'yı sağlık turizmiyle Avrupa ülkelerine tanıtacak

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TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Avrupa ülkelerinden yabancı misafirleri sağlık turizmiyle Bursa'da ağırlamak için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Avrupa ülkelerinden yabancı misafirleri sağlık turizmiyle Bursa'da ağırlamak için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Saraçoğlu, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 323 otel, 13 bin 758 oda ve 28 bin 429 yatak sayısı kapasitesine sahip Bursa'ya geçen yıl 362 bini yabancı olmak üzere toplam 1 milyon 581 bin 864 turistin geldiğini söyledi.

TÜRSAB olarak, Bursa'ya gelen yabancı turist sayısının artması için araştırma ve geliştirme çalışmaları yaptıklarını aktaran Saraçoğlu, bu yıl daha çok yabancı turistin gelmesi için yeni lokasyonlar belirlediklerini vurguladı.

Balkan ülkelerinin ve yakın coğrafyanın turizm açısından Bursa için oldukça kıymetli olduğunu ifade eden Saraçoğlu, "Turist gideceği yere ne kadar kolay ulaşırsa o derecede rahat hareket edebiliyor ve olumlu yönde etkileniyor. Bulgaristan ile sıkı temaslarımız devam ediyor. Oldukça güzel işbirliğimiz var. Bursa ile Bulgaristan arasında çok sıkı köprüler var." dedi.

Saraçoğlu, Orta Doğu pazarının Bursa için ana pazar olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan yeni bir turizm hamlesi başlattı. Suudi Arabistan, sadece hac ve umreden ibaret olmayıp turizme açmak istedikleri bölgelerle ilgili bize sunumlar yaptılar. Suudi Arabistan ile ilişkiler artık şu an tamamen pozitif şekle dönüşmüş vaziyette. Orta Doğu'nun en büyük ülkesi Suudi Arabistan ve en çok turist gönderen ülkesi de yine Suudi Arabistan. Dolayısıyla biz onlara turist göndermek ve oradan da buraya daha fazla turist getirmek için yine Suudi Arabistanlı yetkililerle acentelerimizi bir araya getirip bir toplantı gerçekleştirdik. Bu sene içinde Suudi Arabistan'a geniş kapsamlı bir info faaliyeti düzenlenecek."

"Moldova ile vizesiz bir şekilde seyahatlerimizi gerçekleştireceğiz"

Vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerle ilgili alternatif pazarlar üzerine de çalışmalar yaptıklarına değinen Saraçoğlu, şöyle devam etti:

"Moldova bu bağlamda dikkatimizi çeken bir ülke. Özellikle Gagavuz Türkleri tarihimizde bir anlam ifade eder ve oraların da görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Moldova büyükelçisiyle böyle bir çalışmanın başlangıcını yaptık. Bu sene Moldova ile vizesiz bir şekilde seyahatlerimizi gerçekleştireceğiz. Halkımızı seyahat acentelerimiz aracılığıyla bu ülkeye turist olarak götüreceğiz."

"Sağlık turizmiyle yabancı misafirleri Bursa'da ağırlamayı hedefliyoruz"

Dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan ve her yıl Londra'da düzenlenen World Travel Market (WTM) fuarında bu yıl Bursa'yı ön plana çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"İngilizler Türkiye'yi çok seviyor. Burada her şeye kolay ulaşabiliyorlar. Kaliteli şekilde hizmet alabiliyorlar. O yüzden Türkiye onlar için değerli. İngilizleri ve Avrupa ülkelerinden yabancı misafirleri sağlık turizmiyle Bursa'da ağırlamayı hedefliyoruz."

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Murat Saraçoğlu Marmara Bursa Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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