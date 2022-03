TÜROB'da Müberra Eresin yeniden başkanlığa seçildi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin 24'üncü Genel Kurul'da yeniden başkan seçildi.

TÜROB'un 24'üncü Genel Kurul'u İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ve sektör temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Genel kurulda tek liste ile seçime gidilirken, oylama sonucunda TÜROB'un yönetim kurulu belli oldu.

Genel Kurul sonrası toplanan yönetim kurulu, Müberra Eresin'i yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçerken, Armin Zerunyan, Hediye Güral Gür ve Taner Yallagöz de yeniden başkan yardımcılıklarına, İsmail Taşdemir profesyonel Genel Sekreterlik görevine devam edecek. Divan Türkiye Genel Müdürü Murat Tomruk da TÜROB Yönetim Kurulu Koordinatörü oldu.

Genel kurulda konuşan Yerlikaya, İstanbul'un medeniyetin baş tacı ve göz bebeği olduğunu belirterek, İstanbul'un misafirperverliğini en güzel şekilde gösterenlerin turizmciler olduğunu söyledi.

İstanbul'un 116 bin civarındaki yatak kapasitesinin 135 bine çıktığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İyi noktadayız. Turizm işletme sahibi olan siz kıymetli turizmcilerimiz bizleri gerçekten dünya turizm sektöründe rekabet açısından çok iyi noktaya taşıyorsunuz. İstanbul olarak, turizmin her alanında gastronomi, tarih, kültür, sanat aklınıza gelen her dönem ve her alanda varız diyoruz."

Yerlikaya, salgın döneminde dünya turizm rakamlarının salgın öncesine göre neredeyse 3'te 1 rakama gerilediğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok büyük sıkıntılar çektik. Tam kapanma, kısmi kapanma dönemlerinde neler çektiğimizi biliyoruz. Bu süreçte şansımız, içimizden biri olan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un olması ve onun sektörün nabzını iyi ölçmesi oldu. Dolayısıyla bu güvenli turizmle ilgili o sertifikasyon programlarını bakanlık, valiliğin koordinasyonunda il müdürlüğümüz, TÜROB hep birlikte sektör temsilcilerimizle beraber dünyayı şaşırttık. Süratle katılan misafirimizi karşılayan kardeşimizden, çalışanımızdan tutun da mutfağımıza kadar otellerde hizmet eden herkes dedi ki biz bu noktadayız böyle bir sertifikasyon programına geçtik."

İklim değişikliğiyle mücadele adına önemli çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Yerlikaya, "Dünyaya bir mesaj veriyoruz. İklim değişikliği ile ilgili olarak artık bakanlık isimlerinin bile revize edildiği bir noktada bizde iklim değişikliğinin getirebileceği bazı komplikasyonlara karşı tedbirimizi alıyoruz." dedi.

"Turizmin 12 aya yayılması en önemli hedefimiz"

TÜROB Başkanı Müberra Eresin konuşmasında, "Turizmin ülke sathında sağlık, kültür, gastronomi, kongre, kitle turizmi gibi mevcut ve potansiyel ürün çeşitliliği ile 12 aya yayılması en önemli hedefimiz olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

TÜROB'un 50'nci kuruluşunu kutladıklarını belirten Eresin, şunları kaydetti:

"Bundan tam 50 yıl önce, TÜROB'un bugünlere başarı ile ulaşacağından emin kurucularımızın, yola çıkarken öncelikli amaçları, Kamuda ve toplumda 'Turizm' bilincini yerleştirmek, 'Otelcilik ve ağırlama sektöründe' ise 'Kalite Yönetimi' anlayışını yaygınlaştırmaktı. Aradan geçen zaman içerisinde, bu amaçların büyük bir oranda gerçekleştiğini memnuniyetle izliyoruz."

Eresin, TÜROB'un Türk turizminin rekabet gücünü artıran ve bu gücü sürdürülebilir hale getiren öncü temelleri sektör temsilcileriyle birlikte attığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, 2-2,5 milyon turist sayılarından ve 85 bin adetlik yatak kapasitesinden 50 milyonu aşan turist sayısına ve yaklaşık 1,5 milyon yatak kapasitesine ulaştık. Türkiye'de Turizm yatırımlarının günümüzde toplam maliyeti yaklaşık 90 milyar dolara, yaşanan krizlere karşın istihdamdaki kişi sayısı yaklaşık 1,5 milyona ulaştı. Direkt olarak 54 sektörü etkileyen turizm sektörü yılda yaklaşık 30 milyar doların üzerinde satın alma ile hepimizin bildiği üzere ekonominin lokomotif sektörleri arasında yer aldı."

Turizm sektörünü derinden etkileyen Kovid-19'un önlenmesi konusunda Türkiye'nin çok ciddi önlemler aldığına dikkati çeken Eresin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye rakip ülkelerin çok önünde tedbirler uyguladı ve uygulamaya devam ediyor. Otellerimiz, yeme içme mekanlarımız, havalimanlarımız, seyahat acentelerimiz, tur otobüslerimiz neredeyse turizmle ilgili tüm hizmet alanlarımız belli standartlarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA-Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri, Tarım Bakanlıklarının katkıları ve TÜROB'un da dahil olduğu sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan 'Güvenli Turizm Sertifikası'na kavuşturuldu. Güvenli Turizm Sertifika Programı, dünyadaki hijyen sertifikası programları arasında en iddialılardan biri oldu.Bunun yanında Türk turizm sektörüne hem ulusal hem uluslararası düzeyde rekabet avantajı sağladı."

Eresin, en geç 28 Temmuz 2022 tarihine kadar belgesi bulunmayan tüm konaklama işletmelerine "Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi" alınması yükümlülüğünün getirilmesinin son derece önemli bir düzenleme olduğunu belirterek, "Sektörümüzde bu yönde dönüşümün sağlanması için bilinçlendirme çalışmaları ve yapısal dönüşüm için altyapı yatırımlarının teşvik edilmesi konusunda yetkili kurumlarla iş birliği yapılması en önemli hedefimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

TÜROB'un 50'inci yıl mottosunun "Turizmde Eğitim" olarak ilan ettiklerini kaydeden Eresin, şu değerlendirmede bulundu:

"Milli Eğitim Bakanlığımızla varılan mutabakat sonrasında ülkemizde otelcilik ve turizm eğitimi veren meslek liseleri ile kurumsal iş birliğini başlatıyoruz. Bu projenin ilk halkası olarak, biraz sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Levent Yazıcı ile; Şişli Kervansaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adının 'TÜROB 50.Yıl Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' olarak değiştirilmesi konusunda protokol imzalayacağız. İlk uygulamayı takiben iş birliği yapacağımız okul sayısını da hızla artıracağız."

Eresin yılın 2'nci yarısı itibarıyla sektörde yukarı doğru gidecek grafiklerin oluşacağını ifade ederek, "Turizm sektöründe bugün itibarıyla beklentimiz, yılın ikinci yarısıyla birlikte tekrar işlerin açılmaya başlayacağı ve sektörde yukarı doğru gidecek grafiklerin oluşacağı yönündedir. Kamu-özel sektör işbirliği ile atılacak adımlar sonrasında turizm sektörünün hedeflerine ulaşarak ülke ekonomisi, istihdamı ve kalkınmasına en güçlü desteği verecek sektör olacağına inanıyoruz." dedi.

Rusya ve Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turistlerin sektörün yüzde 30' unu oluşturan hacme sahip olduğunu ifade eden Eresin, "Savaş ve gelişmeleri derin bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz.Turizm sektörümüzün öncelikli dileği silahların susması, insani trajedinin son bulması ve savaşın bir an önce sona ermesidir." dedi.

Eresin, yeme ve içmede 2009 itibarıyla KDV'nin tekrar yüzde 8'den yüzde 18'e çıkartıldığını hatırlatarak, "KDV oranlarının tekrar indirilmesi ve diğer işletmelerle eşitlenmesi için yoğun lobi çalışmalarımız neticesinde KDV tekrar yüzde 8'e indirildi." değerlendirmesinde bulundu.

-"Hedefimiz, Türkiye'nin turist sayısı açısından dünyada ilk 3'te yer almasını sağlamak"

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur da yaptığı konuşmada salgına rağmen THY'nin operasyonlarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Malumunuz dünyanın içinden geçmiş olduğu son 2 yıldaki Kovid-19 sürecinde Türk Hava Yolları daha önceki yıllarda olduğu gibi tüm dünyada koltuğun kapasitesini salgın zamanında da en üst seviyede tutarak operasyonlara devam etti." yorumunu yaptı.

2020 ve 2021 yıllarında THY'nin uluslararası koltuk arzı açısından dünyanın en önde gelen hava yollarından biri olduğuna vurgu yapan Olmuştur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle 2020 ve 2021 yıllarında uluslararası koltuk arzı açısından kıyaslandığında THY network taşıyıcı tüm hava yolları arasında 1'inci sırada yer aldı. Uluslararası koltuk arzı açısından Low-Cost yani düşük maliyetli taşıyıcılar dikkate alındığı zaman Avrupa'daki 2 tane düşük maliyetli taşıyıcının hemen arkasından tüm düzeylerde yine uluslararası koltuk arzında 3'üncü durumda."

Olmuştur, THY'nin söz konusu konumunu nisan ayında da korumaya devam edeceğini belirterek, "Sadece tabii operasyon yapmak yeterli değil. Bu operasyonu yaparken tek başımıza yapmıyoruz. Hep beraber içinde bulunmuş olduğumuz endüstrinin paydaşlarıyla beraber bunu başardığımızı, Türk milletinin bir kez daha uluslararası düzeyde nasıl temsil edildiğini, nasıl başarılı olunduğunu hep birlikte gösterdik." ifadelerine yer verdi.

2021 yılında THY'nin ABD, Kanada, İran ve Özbekistan gibi birçok ülkede yeni noktalara uçuşlar başlattığını kaydeden Olmuştur, 2022 yılında da var olan uçuş ağını genişletmeye devam edeceklerini söyledi.

Olmuştur, Türkiye'nin, dünyanın en çok turist alan ülkeleri açısından ilk 10'da yer aldığına dikkati çekek, "Türkiye, zaman zaman 5'inci ve 6'ncı oldu. Hedefimiz Türkiye'nin yolcu ve turist sayısı açısından dünyada ilk 3'te yer almasını sağlamak. Dolayısıyla bu hedefle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

???????TÜROB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

"Müberra Eresin - Eresin Hotels/Eresin Turizm, Armin Zerunyan - Hilton Türkiye, Ayhan Hacıbektaşoğlu - Barın Hotel, Banu Dedeman - Dedeman Türkiye, Hediye Güral Gür – NG Otelleri, Kasım Zoto - Armada Hotel, Levent Erdoğan – My Dora Hotel

Murat Tomruk (Yönetim Kurulu Koordinatörü) -Divan Türkiye, Mustafa Topaloğlu – All Seasons Hotel, Nuri Kalyoncu – Point Türkiye, Recep Arifoğlu – Radisson Otelleri, Taner Yallagöz – Yaşmak Otelleri, Temel Aygün – Titanic Türkiye

Uğur Talayhan – Swissotel The Bosphorus, Uygar Koçaş – Le Meridien Etiler, Ziya Cihan – WOW İstanbul Hotel"