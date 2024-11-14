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Türkiye ve Ekvador Arasında Ekonomik İşbirliği Toplantısı

Türkiye ve Ekvador Arasında Ekonomik İşbirliği Toplantısı
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Ekvador Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma, Türk şirketlerini Ekvador'a yatırım yapmaya davet etti. SANKON Genel Merkezinde düzenlenen toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için işbirliği imkanları ele alındı.

Türkiye ile Ekvador Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla SANKON Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Ekvador Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma, Türk şirketlerini Ekvador'a yatırım yapmaya davet etti.

Türkiye ile Ekvador Cumhuriyeti arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezinde önemli bir toplantı yapıldı. Ekvador Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Fanny de Lourdes Puma Puma'nın ziyaretinde iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve gelecekte yapılabilecek projeler ele alındı.

Ziyarette konuşan Ekvador Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma, Türkiye ile Ekvador arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığını ve bu ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini ifade etti. Türkiye ile Ekvador arasında kültürel, siyasal ve ekonomik anlamda köklü bağlar bulunduğunu belirten Büyükelçi, Ekvador'un Türkiye ile olan ilişkilerini daha da derinleştirmek istediğini vurguladı. Büyükelçi Puma, ayrıca, iki ülke arasındaki ticari verileri paylaşarak Türk şirketlerini Ekvador'a yatırım yapmaya davet ederek Ekvadorlu şirketlerin de Türkiye'ye yatırım yapma arzusunu dile getirdi.

Büyükelçi Puma, ziyarette Türk iş dünyası temsilcileriyle işbirliği yaparak mevcut ilişkileri daha da güçlendirmeye hazır olduklarını da ifade etti.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise Türkiye-Ekvador ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, Ekvador Cumhuriyeti ile işbirliğini artırmak adına çalışmalar yapmaya hazır olduklarını söyledi. Türkiye-Ekvador İş Forumu düzenlemeyi ve Türk iş insanlarıyla birlikte Ekvador'a ziyaretler gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Cevahiroğlu, bu tür adımların iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların artmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Sağlık Turizmi alanında işbirliği fırsatları

Ziyarette hazır bulunan Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ise Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki güçlü altyapısının Ekvador için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı. Ekvadorlu vatandaşların Türkiye'de yüksek kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini belirten Prof. Dr. Bay, iki ülke arasında sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik çeşitli projelerin hayata geçirilebileceğini söyledi. Prof. Dr. Bay, ayrıca Türkiye'nin sağlık sektöründeki tecrübelerinin Ekvador'a aktarılmasının her iki ülke için de kazançlı olacağını belirtti.

SANKON Genel Merkezindeki ziyarette Türkiye Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu, Ankara Finans ve Yatırım Projeleri Federasyonu, Ankara Savunma Sanayi Federasyonu, Ankara Emlak ve Gayrimenkul Federasyonu, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu, Ankara Ekonomi ve Kalkınma Federasyonu, Ankara Dış Ticaret Federasyonu ve Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu temsilcileri de katıldı. Toplantıda, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması, yatırımların teşvik edilmesi ve sağlık turizmi gibi çeşitli alanlarda ortak projelerin geliştirilmesi konuları ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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