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Türkiye'nin Gayrisafi Milli Hasılası 2023'te Yüzde 76,8 Artış Gösterdi

Türkiye'nin Gayrisafi Milli Hasılası 2023'te Yüzde 76,8 Artış Gösterdi
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TÜİK, 2023 yılında Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının bir önceki yıla göre yüzde 76,8 artarak 26 trilyon 278 milyar TL'ye ulaştığını duyurdu. Mali olmayan şirketler, toplam ekonomideki katma değere en fazla katkıyı sağladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında gayrisafi milli hasılanın (GSMH) bir önceki yıla göre yüzde 76,8 artarak 26 trilyon 278 milyar 895 milyon 983 bin TL olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin kurumsal sektör hesapları verilerini açıkladı. Buna göre; GSMH 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 76,8 artarak 26 trilyon 278 milyar 895 milyon 983 bin TL oldu. Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı 2023 yılında yüzde 58,3 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hane halkı ve hane halkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar ile genel devlet takip etti.

Toplam gayrisafi tasarrufun, gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2023 yılında yüzde 26,6 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 15,1 hane halkı için yüzde 6 mali şirketler için yüzde 3,5 ve genel devlet için yüzde 2,1 oldu.

Hane halkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2022 yılında yüzde 10,5 iken 2023 yılında yüzde 9,1 oldu. Toplam ekonomi 2022 yılında yüzde 5 ile net borç alan konumunda iken, 2023 yılında da yüzde 3,4 ile net borç alan pozisyonunda oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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