Türkiye İş Bankası, Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankası Seçildi

Türkiye İş Bankası, Euromoney tarafından düzenlenen "Mükemmellik Ödülleri 2025" kapsamında "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankası" ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, finans ve bankacılık alanında en itibarlı uluslararası yayınlardan Euromoney tarafından düzenlenen Mükemmellik Ödülleri 2025, Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törende, "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankası" ödülü İş Bankası'na verilirken, ödülü banka adına Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lüle, İş Bankası'nın "Geleceğin Bankası" olma vizyonunun, yeni teknolojilerle desteklenen, kesintisiz ve ihtiyaca uygun kullanıcı deneyimlerinin tasarlanması ile banka içi ve dışı platformlarda müşterilere kişiselleştirilmiş dijital hizmetler sunulmasına dayandığını belirterek, dijitalleşmedeki ivmenin kendilerini sürekli olarak çıtayı yükseltmeye teşvik ettiğini kaydetti.

Lüle, yalnızca banka kanallarıyla sınırlı olmayan dijital bankacılık anlayışının, "her yerde bankacılık" modeline evrildiğine dikkati çekerek, bu dönüşümün orta vadede yeni bir hizmet kanalı oluşturacağını ifade etti.

Bankadaki işlemlerin yaklaşık yüzde 80'inin mobil uygulama İşCep üzerinden gerçekleştiğini belirten Lüle, şu bilgileri paylaştı:

"İşCep, günde 6 milyonu aşkın kullanıcı tarafından 23,5 milyon kez ziyaret ediliyor. Şube dahil tüm kanallar içinde İşCep'in payı yüzde 78. Üstelik, süper uygulama stratejimiz doğrultusunda İşCep'i bankacılık işlemleriyle sınırlı tutmuyor, işbirlikleriyle bankacılığın ötesinde hizmetler sunarak müşterilerimizin hayatında daha fazla yer alıyoruz. Araç ve emlak değerlemeden tamirat işlerine, uçak bileti alımından market alışverişine uzanan hizmetlerle günlük yaşamlarını kolaylaştırıyoruz. İşCep'le Hayatım ile 6 milyon müşterimiz etkileşime geçiyor."

"Maxi bir yılda 110 milyona yakın diyalog kurdu"

Lüle, bankanın üretken yapay zeka teknolojileriyle geliştirdiği dijital asistan Maxi'nin aylık kullanıcı sayısının 2,5 milyona ulaştığını ve bir yıl içinde 110 milyon diyalog kurduğunu belirterek, bu süreçte 55 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştiğini aktardı.

Ayrıca, Maxi'ye üretken yapay zeka yetkinlikleri kazandırılması için İşCep'te 2 yeni asistanı hizmete aldıkları bilgisini paylaşan Lüle, "Maxi Yatırım Asistanı kullanıcıların yatırımla ilgili günlük piyasa özeti, hisse fiyatları, döviz ve altın fiyatları, İş Yatırım hisse al/sat tavsiyeleri, hisselerin bilanço kalemleri gibi sorularını yanıtlarken, Maxi Karşılama Asistanı Bankamız ürün ve hizmetlerine dair sorulara üretken yapay zeka ile bağlama uygun ve doğal bir dille yanıt verebiliyor." ifadelerini kullandı.

Lüle, fiziki karta gerek olmadan karekodla ödeme, puan kullanımı ve taksitli alışveriş gibi işlemlerin yalnızca dijital kartla gerçekleştirilebildiğini vurgulayarak, kredi kartı dışındaki kullanıcıların da temassız ödeme teknolojisinden yararlanabildiğini kaydetti.

Türkiye'de ilk kez uygulanan yüz tanıma ile ödeme teknolojisine de değinen Lüle, bu yöntemin hızlı, temassız ve şifresiz alışveriş imkanı sunduğunu, aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağladığını belirtti.

Lüle, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz, fiziksel kart taşımalarına gerek kalmadan Android mobil cihazları veya giyilebilir teknolojileri üzerinden güvenli ve kesintisiz bir şekilde ödeme yapabiliyor. Ülkemizde bir ilk olan yüz ile ödeme teknolojisiyle alışverişlerde sadece biyometrik doğrulama ile hızlı, temassız ve şifresiz ödemeyi mümkün kıldık. Sürdürülebilirlik hedeflerimize de katkı sağlayan bu inovasyonlar, dijital kullanım alışkanlıklarını teşvik ediyor, sorumlu bankacılık anlayışımızla örtüşen uzun vadeli değer yaratma hedefimize hizmet ediyor."