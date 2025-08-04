Türkiye'de Sınai Mülkiyet Başvuruları Arttı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Türkiye'de yılın ilk yarısında 98 bin 735 yerli sınai mülkiyet hakkı başvurusu yapıldığını belirterek, "Bu başvuruların 3 bin 538'i yerli patent, 1640'ı yerli faydalı model, 75 bin 577'si yerli marka, 17 bin 820'si yerli tasarım ve 160'ı coğrafi işaretten oluştu." dedi.

Durak, AA muhabirine bu yılın ilk 6 ayına ilişkin sınai mülkiyet verilerine yönelik bilgi verdi.

TÜRKPATENT'e 2025'in ilk yarısında 98 bin 735 yerli sınai mülkiyet hakkı başvurusu yapıldığını bildiren Durak, "Bu başvuruların 3 bin 538'i yerli patent, 1640'ı yerli faydalı model, 75 bin 577'si yerli marka, 17 bin 820'si yerli tasarım ve 160'ı coğrafi işaretten oluştu. Fikri mülkiyet, inovasyon ekosisteminin temelini oluşturan yapıtaşıdır. Patent, marka, tasarım ve coğrafi işaret alanlarındaki başvuru ve tescil verileri, ülkemizin üretim kapasitesini, yenilikçiliğe verdiği önemi ve uluslararası alandaki yükselişini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Durak, söz konusu dönemde TÜRKPATENT tarafından 72 bin 647 yerli sınai mülkiyet hakkının tescil edildiğine işaret ederek, tescil edilen haklar arasında 1522 paten, 911 faydalı model, 51 bin 130 marka, 19 bin 15 tasarım ve 69 coğrafi işaretin yer aldığını söyledi.

"Yerli patent başvuru sayısı arttı"

Sınai mülkiyet kapasitesindeki yükseliş ve bu gelişimin, ülkenin teknolojik üretim gücüyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkati çeken Durak, " Türkiye'nin yüksek teknoloji üretme konusundaki faaliyetlerinin bir çıktısı olarak sınai mülkiyet başvurularında da artış yaşanıyor. Yenilikçi fikirlerin ekonomik değere dönüşmesi yalnızca bireysel başarıları değil, aynı zamanda ülkemizin küresel rekabet gücünü de artırıyor." şeklinde konuştu.

Durak, inovasyonun ekonomik değere dönüşümünde fikri mülkiyetin belirleyici rolü olduğunu aktararak, yenilikçi fikirlerin doğru stratejilerle desteklenip fikri mülkiyet haklarıyla korunmasının hem yerel hem de küresel pazarlarda güçlü bir rekabet avantajı sağladığını, bu fikirlerin ekonomik değere dönüşmesinin, yeni buluşlara ve ilhamlara da zemin hazırladığını anlattı.

Türkiye'nin fikri mülkiyet kapasitesindeki artışın, ülkenin yenilikçi ve üretken potansiyelinin açık bir göstergesi olduğunu belirten Durak, şöyle devam etti:

"TÜRKPATENT olarak yalnızca patent, faydalı model, marka, tasarım ve coğrafi işaretlerin tescil işlemlerini yürütmekle kalmıyor, aynı zamanda bu hakların ticarileşme süreçlerine de aktif biçimde katkı sağlıyoruz. 2002'de yalnızca 414 olan yerli patent başvuru sayımız, 2024 yılı itibarıyla 10 bin 186'ya ulaştı. Bu, ülkemiz adına önemli bir rekor. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün yayımladığı son Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre, Türkiye yerli patent başvurularında dünyada 12'nci, marka başvurularında 6'ncı ve tasarım başvurularında ise 2'nci sırada yer alıyor. Bu başarı, Türkiye'nin inovasyon ve tasarım konusundaki potansiyelini ve kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor."

"Bu yıl 9 coğrafi işaretli ürün AB'de tescillendi"

Durak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde TÜRKPATENT tarafından yürütülen çalışmalarla Türkiye'nin coğrafi işaretlerde de önemli mesafe katettiğini bildirerek, 2025'in ilk 6 ayında 69 yerel ürünün daha coğrafi işaretle tescillendiğini, bu dönemde 160 yeni başvuru yapıldığını, Türkiye'nin tescilli coğrafi işaret sayısının 1754'e ulaştığını ve 675 ürünün başvuru sürecinin devam ettiğini söyledi.

Uluslararası düzeyde de etkili çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çeken Durak, "Avrupa Birliği (AB) nezdinde 2025'te Silifke yoğurdu, Aydın Memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Antep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavunu tescil edildi. Böylece Türkiye'nin AB'de tescilli coğrafi işaret sayısı 38'e yükseldi. 2013'ten 2023'e kadar yalnızca 8 ürünümüz AB'de tescillenmişken, 2023'te 10, 2024'te 11 ve 2025'te 9 ürünümüz tescil edildi. Bu ivmeyi yıl sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

AB tescilli ürünler ticarileşecek

Durak, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ile birlikte yürüttükleri AB'de tescilli ürünlerin ticarileşmesini sağlayacak "Coğrafi İşaretler için Markalaşma ve Ticarileşme Stratejileri Geliştirme Projesi"ne ilişkin de bilgi vererek, projeyle ilk aşamada AB'de tescilli Aydın Memecik ve Edremit zeytinyağının seçildiğini, bu ürünlerin uluslararası pazarda markalaşmasının ve sürdürülebilir ticari değer oluşturmanın öncelikleri olduğunu ifade etti.

Uluslararası Buluş Fuarı TEKNOFEST'te

TEKNOFEST ev sahipliğinde 17-21 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek 10. Uluslararası Buluş Fuarı'na (TÜRKPATENT ISIF'25) ilişkin de bilgi veren Durak, şunları kaydetti:

"20'den fazla ülkeden yerli ve yabancı buluşları bir araya getirecek fuarımızda, sınai mülkiyet alanındaki yenilikleri ve özgün fikirleri bir kez daha geniş kitlelerle buluşturacağız. Bu yıl da prototipi olan bireysel buluşçular, 15 Ağustos'a kadar başvurarak fuarımıza katılabilecek. Her yıl olduğu gibi gençlerin ve girişimcilerin buluşlarını sergileyebileceği, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu yansıtan ilham verici bir ortam sunmayı hedefliyoruz."