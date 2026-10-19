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Türk Reasürans, DASK zarar iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı

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Türk Reasürans, DASK kaynaklarının zarara uğradığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Şirket, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kararında ve Sayıştay denetimlerinde iddialara ilişkin bulgu olmadığını açıkladı.

Türk Reasürans AŞ ile teknik işleticiliğini yürüttüğü Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kaynaklarının bazı işlemler nedeniyle zarara uğradığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Türk Reasürans'tan yapılan açıklamada, hafta sonu sosyal medya platformu ve bazı basın yayın organlarında yayımlanan paylaşımlarda, Türk Reasürans AŞ'nin ve teknik işleticiliğini yürüttüğü DASK'ın kaynaklarının, bazı işlemler nedeniyle zarara uğradığı ve buna ilişkin diğer birtakım iddialara yer verildiği belirtildi.

Açıklamada söz konusu iddialara ilişkin olarak, "5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılan denetim faaliyetlerinde talep edilen tespit ve hususlara ilişkin görüş ve açıklamalarımız Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu inceleme birimine iletilmiştir. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun sonuçlandırılan ve şirketimize iletilen kararında, sosyal medya platformunda ve basın-yayın organlarında belirtilen iddialara ilişkin herhangi bir tespit bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenmesi kapsamında Türk Reasürans AŞ'nin kuruluşundan itibaren Sayıştay denetimine tabi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hesap ve işlemlerimiz ile mali rapor ve tabloların güvenilirliği, doğruluğu, gelir, gider ve mallarımıza ilişkin hesap ve işlemlerin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığı, söz konusu denetim kapsamındadır. Sayıştay tarafından yapılan bu kapsamda gerçekleştirilen yıllık denetimlerde de söz konusu iddialar hakkında herhangi bir bulgu bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA
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