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Tüm gözler enflasyon raporunda! Erkan'ın vereceği mesajlar dolar ve altının yönünü etkileyecek

Ekonomi Haberleri

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın perşembe günü açıklayacağı yılın 3. enflasyon raporuna kilitlendi. Erkan'ın vereceği mesajların dolar ve altında oynaklığı etkilemesi bekleniyor.

Seçimlerin ardından Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Hafize Gaye Erkan, perşembe günü yılın 3. enflasyon raporunu açıklayacak. Erkan'ın yapacağı sözlü yönlendirmeler yurt içi piyasalarda oynaklığı etkileyecek.

Seçimlerin ardından Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III'nin tanıtımı amacıyla 27 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

Analistler, bu hafta yurt içinde gözlerin TCMB Başkanı Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrildiğini belirterek, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini vurguladı.

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 sonu enflasyon tahmininin ortalaması yüzde 22,3, gelecek yıl sonu tahminini ortalaması da yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Hayri :

Bir devir de böyle geçecek açlık yoksulluk tam gaz sonra bunlar görevden ayrılacak yeni isimler yeni paketler yeni vaatler % 300 enflasyonlar paradan sıfır atma durumları gaz çıktı petrol çıktı ezan susmasın bayrak inmesin 50 yıldır aynı masallar

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corci:

ben max. 2 ay diyorum.

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