Tüik: Mart Ayında İşsizlik Oranı Yüzde 8,1 Oldu

(ANKARA) - Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin "İşgücü İstatistikleri"ni açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşirken, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda da yüzde 10,7 olarak kaydedildi.

İstihdam oranı yüzde 48,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı mart ayında bir önceki aya göre 226 bin kişi artarak, 32 milyon 425 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 48,5 olarak kayıtlara geçti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 31,5 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,3'e ulaştı

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, 2026 yılı mart ayında bir önceki aya göre 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak, yüzde 52,8'e ulaştı. İş gücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 70,8 iken kadınlarda yüzde 35,3 olarak hesaplandı.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak, yüzde 15,3'e indi, bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

Atıl iş gücü oranında artış yaşandı

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı mart ayında bir önceki aya göre 0,8 saat azalarak 41,7 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, 2026 yılı mart ayında bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 31,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,0 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

Kaynak: ANKA