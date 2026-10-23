TÜİK 2026 bitkisel üretim tahmininde meyve ve baharatta yüzde 60,8 artış öngördü

Üretim miktarlarının, 2026 yılı ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 17,3, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 60,8 oranında artacağı, sebzelerin ise yüzde 0,8 oranında azalacağı tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Bitkisel Üretim 2'nci Tahmini açıkladı. Buna göre, üretim miktarlarının, 2026 yılı ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 17,3, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 60,8 oranında artacağı, sebzelerin ise yüzde 0,8 oranında azalacağı tahmin edildi. Buna göre, yaklaşık üretim miktarlarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 78,6 milyon ton, sebzelerde 33 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 31,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Tahıl üretiminin 2026 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2026 yılında bir önceki yıla göre yüzde 30,9 oranında artarak yaklaşık 44,8 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Bir önceki yıla göre, buğday üretiminin yüzde 37,9 oranında artarak yaklaşık 24,8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 66,7 oranında artarak 10 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 21,5 oranında artarak 247 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 3,9 oranında artarak 298,7 bin ton, mısır üretiminin ise yüzde 4,7 azalarak 8,1 milyon ton olacağı öngörüldü.

Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 525 bin ton, 204,3 bin ton ve 368,6 bin ton olacağı tahmin edildi. Yumru bitkilerden patatesin ise bir önceki yıla göre yüzde 3,1 oranında azalarak 6,2 milyon ton üretileceği tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 14,3 oranında azalarak 127,6 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise yüzde 21,8 oranında artışla 2,4 milyon ton olacağı öngörüldü.

Şeker pancarı üretiminin yüzde 5,8 oranında artarak 22 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Sebze üretiminin 2026 yılında bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi

Sebze ürünleri üretim miktarının 2026 yılında 33 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Sebzeler grubu ürünlerinden hıyarda yüzde 10,2, havuçta yüzde 7,5, beyaz lahanada yüzde 9,1, karnabaharda yüzde 13,7 oranında üretim artışı; kuru soğanda yüzde 30,8, sakız kabakta yüzde 5,2, kıvırcık marulda yüzde 13,0, taze soğanda yüzde 12,6 oranında üretim azalışı olacağı tahmin edildi.

Meyve üretiminin 2026 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2026 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60,8 oranında artarak yaklaşık 31,5 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Meyveler grubunda, bir önceki yıla göre elmada yüzde 97,4, şeftalide yüzde 109,2, nektarinde yüzde 114,9, kirazda yüzde 289,7, üzümde yüzde 60,5 üretim artışı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 36,0, portakalda yüzde 76,4, limonda yüzde 65,0 oranında üretim artışı öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 62,6, cevizde yüzde 86,8, Antep fıstığında yüzde 42,6 oranında üretim artışı olacağı tahmin edildi.

Muz üretiminin geçen yıla göre yüzde 2,4 oranında azalacağı, zeytin üretiminin ise yüzde 75,5 oranında artacağı öngörüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı