TÜİK 2023 Genel Devlet Açığını Açıkladı: 1 Trilyon 272 Milyar TL

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında genel devlet açığının 1 trilyon 272 milyar 714 milyon TL olduğunu, genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 4,8 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin 'Devlet Hesapları' bültenini yayımladı. Buna göre; genel devlet açığı 2023 yılında 1 trilyon 272 milyar 714 milyon TL olarak hesaplandı. Bir önceki yıl yüzde 2,1 olan genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 4,8'e yükseldi. Açıktaki artışın temel nedeni, hanehalkı ve iş yerlerine yönelik yapılan deprem yardımları oldu. Merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri 2023 yılında açık verirken, sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı ise 2023 yılında yüzde 29,3'e düştü.

GENEL DEVLET GELİRİ YÜKSELDİ

Genel devlet toplam gelirleri 8 trilyon 204 milyar 943 milyon TL'ye yükselirken, gelirlerin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 30,9'a yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları 2023 yılında 9 trilyon 477 milyar 658 milyon TL'ye yükselirken, harcamaların gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 35,7'ye yükseldi.

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2022 yılında yüzde 47,8 iken 2023 yılında yüzde 48,2'ye yükseldi. Gelir, servet ve benzerleri üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 26,6'ya düşerken, net sosyal katkıların payı ise yüzde 25'e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı yüzde 0,2'ye düştü.