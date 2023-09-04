TÜFE Ağustos'ta Yıllık Yüzde 58,94, Aylık Yüzde 9,09 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ağustos ayında yıllık yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 artış gösterdi. Konut en az artış gösteren ana grup olurken, lokanta ve oteller en yüksek artışı kaydetti. Eğitim en az artış gösteren ana grup olurken, ulaştırma en yüksek artışı kaydetti. Ayrıca, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında ağustosta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,94, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 43,06 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar, yüzde 16,61 ile ulaştırma, yüzde 9,36 ile ev eşyası grubu olarak belirlendi. Ağustosta aylık bazda en az artış gösteren ana grup ise yüzde 3,11 ile eğitim olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Ağustos 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar yüzde 24,97 ile konut, yüzde 31,10 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 46,35 ile haberleşme olarak belirlendi.

Ağustosta endekste kapsanan 143 temel başlıktan 1 temel başlığın endeksinde düşüş oldu, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 138 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık ve yıllık değişim oranları (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık TÜFE 9,09 58,94 Gıda ve alkolsüz içecekler 8,48 72,86 Alkollü içecekler ve tütün 3,77 51,98 Giyim ve ayakkabı 8,25 31,10 Konut 6,89 24,97 Ev eşyası 9,36 58,85 Sağlık 7,98 77,55 Ulaştırma 16,61 70,24 Haberleşme 4,28 46,35 Eğlence ve kültür 7,88 51,67 Eğitim 3,11 48,61 Lokanta ve oteller 7,09 89,31 Çeşitli mal ve hizmetler 7,55 58,23

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 9,32, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,21, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,77 olarak gerçekleşti.

Ağustosta aylık bazda en yüksek artış yüzde 9,87 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" oldu. Aylık bazda en az yükseliş ise yüzde 8,89 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 65,70 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE", en düşük artış yüzde 55 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle: