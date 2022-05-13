Trouw Nutrition Türkiye'den çiftliklere kesintisiz destek

ÇİFTLİK, NİĞDE (AA) - Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, hayata geçirdikleri kalite odaklı ürünleri bayiler aracılığıyla doğrudan çiftliklere ulaştırarak hem hayvanlarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesine hem de çiftliklerin kazançlarını artırmalarına yardımcı olduklarını bildirdi.

Köse, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, tarım ve hayvancılık alanında alın teri döken çiftçilerin, yalnızca sofralara sağlıklı gıdanın girmesinde değil, sağlıklı bir neslin yetişebilmesinde ve ülkenin kalkınmasında da sonsuz emeği bulunduğunu aktardı.

Tarım ve hayvancılık sektöründe çalışan tüm çiftçilerin, güvenilir çözüm ortağı olmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Köse, ürünleriyle Hollanda'nın tarımda ve çiftçilikte verimlilik şampiyonu olmasına destek olmuş global bir firma olarak Türk hayvancılık sektörünün gelişimine olan katkılarını artan bir ivmeyle sürdüreceklerini kaydetti.

Öğüt Köse, hayvan yetiştiricilerinin karşılaştıkları problemleri çözmek adına, teknik ekiplerinin uzmanlığından ve satış çalışanlarının yetkinliğinden yoğun olarak faydalandıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Trouw Nutrition Türkiye olarak, hayata geçirdiğimiz kalite odaklı ürünlerimizi bayilerimiz aracılığıyla doğrudan çiftliklere ulaştırarak hem hayvanlarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesine hem de çiftliklerin kazançlarını artırmalarına yardımcı oluyoruz. Türkiye genelindeki 145 bayimiz ile yetiştiricilerin sahadaki problemlerini birebir çözmek ve ihtiyaçlarına destek olabilmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda hayvan yetiştiricilerine her daim teknik destek hizmeti veriyor, çiftliklerin kullandığı ham maddelerin kalitesini daha iyi takip edebilmeleri için Ankara'da bulunan laboratuvarımızdan da faydalanıyor, çiftliklere ham madde analizi ve toksin analizi desteği sunuyoruz."

"NutriOpt ile hızlı yem ve ham madde analizi sağlıyoruz"

Çiftliklerin çözüm ortağı olma misyonu çerçevesinde Ar-Ge ve inovasyona büyük önem verdiklerini belirten Öğüt Köse, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar süren araştırmalarımız ve yoğun Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda sektöre gerçek zamanlı analiz, modelleme ve hesaplama becerileri ile teknik destek sağlayan modüler hassas besleme sistemi NutriOpt'u, Türk hayvancılık sektörünün hizmetine sunmayı başardık. NutriOpt ile farklı hayvan türlerine yönelik yem ve ham maddelerin laboratuvara gerek kalmadan besin içeriklerinin yerinde ve hızla analiz edilmesini sağlıyoruz. Bu sayede hayvanlarda yanlış besleme nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını ve kayıpları önlemeye katkıda bulunuyoruz. MyNutriOpt portalımız ise seçilen NutriOpt hizmetlerine hızla erişilmesini sağlıyor. Çiftçiler, 'NutriOpt Yerinde Danışman'ı kullanarak yem ve ham madde örneklerini istedikleri zaman, istedikleri yerde tarayabiliyor ve sonuçları saniyeler içinde alabiliyor. NutriOpt ağının bir parçası olmak, günlük karar verme sürecinde sezgilerin ötesinde destek sunuyor."

Köse, hayvancılık sektörünün en büyük gücünün doğru hayvan besleme yöntemlerini kullanmak olduğunu aktararak, "Küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı kategorilerindeki hayvanların ortalama verimliliğini artırmaya katkı sağlama hedefimizle inovatif bir çözüm olarak hayata geçirdiğimiz LifeStart konsepti ile çiftlik ve kümes hayvanlarının erken dönem beslenme ve üretim performansı kalitesini bilimsel yöntemlerle geliştirerek genetik potansiyellerini en üst düzeye çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir hayvancılık odaklı geliştirdikleri LifeStart konseptinin içerisinde yer alan buzağı, koyun, keçi mamaları ve buzağı yemlerinin çiftlik hayvanlarından yüksek verim ve performans sağlanmasında etkin rol oynadığına işaret eden Köse, tüm bunların yanı sıra daha verimli çiftlikler geliştirmeyi hedefleyen geniş ölçekli iyileştirme programları olan "Maxcare Güvenli Çiftlik Programı" kapsamında da çiftliklerin yanında olduklarını, düzenli ziyaretlerle tüm çiftlik sistemini kontrol ettiklerini anlattı.

Köse, "Tüm bu çalışmalarımız doğrultusunda hazırladığımız işletme kontrol programıyla sağlıklı, güvenli ve verimliliği yüksek çiftliklerin oluşmasına destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.