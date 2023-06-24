TREDAŞ, Bayram Boyunca Kesintisiz Enerji Dağıtımı İçin Sahada Olacak

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), bayram boyunca enerji dağıtımını kesintisiz, kaliteli ve sürekli vermek için sahada olacak. TREDAŞ, teknik personel sayılarını arttırarak, 459 arıza onarım bakım personeli ve 116 araç ile bayramda da kesintisiz enerji için 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarına devam edecek.

Trakya'da, 20 bin kilometrekare alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti veren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), bayram boyunca enerji dağıtımını kesintisiz, kaliteli ve sürekli vermek için sahada olacak.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, TREDAŞ, Kurban Bayramı'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teknik personel sayılarını arttırarak, 459 arıza onarım bakım personeli ve 116 araç ile bayramda da kesintisiz enerji için 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarına devam edecek.

Öte yandan, bütünleşik anlamda sektöründe ilk olma özelliği taşıyan Operasyon Merkezi tarafından elektrik şebekeleri uzaktan kontrol edilerek, sahadaki ekiplerin çalışmaları anlık takip ediliyor.

Bu sayede herhangi bir arıza veya kesinti durumunda anında müdahale edilerek en kısa sürede giderilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Yine bayram süresince Trakya genelinde acil durumlarda kullanılmak üzere 42 jeneratör, 5 mobil trafo, 6 kablo test aracı ve 4 İnsansız Hava Aracı (İHA) hazır bulunduruluyor.

Olası bir kesinti durumunda arızalara hızlı müdahale edilebilmesi ve sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Planlı kesinti haricinde arıza durumlarında müşteriler için iletişim kanallarını da güçlendiren TREDAŞ, 186 Çağrı Merkezi, web sitesi, yapay zeka TREDAŞ Enerjik üzerinden müşterilerinin taleplerini anlık olarak dinleyecek.