Trabzon'da kömürcüler, Çağlayan depolama alanı kararına basın açıklaması yaptı

Trabzon'da limandan kömür sevkiyatı yapan firmaların, depolama alanı olarak kullanılan Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nden çıkarılmasının gündeme gelmesi üzerine kömür sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda işletmeci ve çalışan bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Sektör temsilcileri, yaşanan süreçle ilgili görüşlerini ve taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

Trabzon'da kömür sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler ve çalışanlar, Çağlayan Mahallesi'ndeki depolama alanından çıkarılmalarının gündeme gelmesine tepki göstererek sektörün geleceği için yetkililere çağrıda bulundu.

Trabzon'da limandan kömür sevkiyatı yapan firmalar ile sektörde çalışanlar, Ortahisar ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde depolama alanı olarak kullanılan bölgeden çıkarılmalarının gündeme gelmesi üzerine bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Sektör temsilcileri, herhangi bir siyasi tartışmanın tarafı olmak için değil, 30 yıldır sürdürdükleri faaliyetleri ve geçim kaynaklarını korumak için toplandıklarını belirtti. Somut ve hukuki bir gerekçe gösterilmeden, bazı şikayetler nedeniyle sektörün faaliyetlerinin sonlandırılmak istendiğini öne süren temsilciler, kararın binlerce kişiyi ve aileyi etkileyebileceğini ifade etti.

Basın açıklamasını okuyan Sınırlı Sorumlu Çağlayan Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Mustafa Bayraktar, faaliyetlerin durdurulmasına tepki göstererek "Bugün buraya herhangi bir siyasi tartışmanın tarafı olmak için değil, 30 yıldır bu ülkenin damarlarında kan akıtan, binlerce haneye ekmek götüren emeğimizi ve ekmek teknemizi savunmak için geldik. Bugün burada, hiçbir tutarlı, somut ve hukuki gerekçe gösterilmeden, yalnızca asılsız birkaç şikayet bahane edilerek kapatılmak istenen sektörümüzün haykırışını dile getiriyoruz. Sözünü ettiğimiz bu yapı, yalnızca tek bir meslek dalından ibaret değildir. Bu yapının içinde nakliye sektörümüz, gecesini gündüzüne katarak yollarda ömür tüketen şoförlerimiz, asgari ücretli çalışanlarımız, emeklilerimiz, akaryakıtçımız, esnafımız, tedarikçimiz ve bu ekosistemden geçimini sağlayan binlerce gizli kahraman vardır. Soruyoruz: Hangi akıl, hangi vicdan, hangi hakkaniyet ölçüsü; tek taraflı, soyut ve mesnetsiz birkaç şikayeti esas alarak 30 yıllık dev bir emeğin üzerini çizebilir? Binlerce insanın rızkını, onurunu ve geleceğini bir çırpıda göz ardı etmek hangi adalet anlayışıyla bağdaşır? Bizler yıllardır bu sektörü büyütmek, kurallarına uygun hale getirmek ve topluma değer katmak için mücadele ettik. Eksiklerimiz varsa konuşulur, çözülür ve denetlenir. Ancak sektörümüz yok edilmeye çalışılamaz. Emeğimizin gasp edilmesine, binlerce ailenin açlığa ve işsizliğe mahküm edilmesine sessiz kalamayacağız. Buradan sesleniyoruz: Bu yanlıştan dönülmesi, kulaktan kulağa yayılan asılsız iddiaların yerine akıl ve mantık süzgecinden geçirilmiş gerçeklerin konulması en doğal hakkımızdır. Biz yıkmak için değil, yaşatmak için buradayız. Biz suçlu değil, bu ülkeye katma değer sağlayan vatandaşlarız. Bugün burada, haklılığımıza olan inancımızın verdiği güçle bir aradayız. Ne ekmeğimizden ne de haklı davamızdan vazgeçeceğiz. Adalet ve vicdan çağrımızı yineliyoruz. Hak yerini bulana kadar buradayız, vazgeçmiyoruz. Bize herhangi bir yer gösterilmedi" dedi.

Kömürcüler temsilcisi Okan Murtezaoğlu da sürecin başından beri kendilerine kapalı yürütüldüğünü ifade ederek, "Bu süreç en başından beri bizlere kapalı yürütüldü. Bizimle herhangi bir görüşme yapılmadı, yer de gösterilmedi. Anladığım kadarıyla kurumların birbirlerinden haberi yok. Kimin kapattığı, kimin kapatmadığı belli değil. Ancak bizim sürecimiz, 20 Temmuz'da doğrudan faaliyet durdurma kararıyla başladı. Yani 20 Temmuz'dan bu yana gemi getiremiyoruz. Kömür ithalatçısı olarak kömür getiremiyoruz. Bunun daha vahim bir boyutu da var. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zaten gemi çıkışı yapılamıyor. Çıkan her geminin vurulması nedeniyle oradan kömür gelme ihtimali de bulunmuyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı