Tosya'da Kahta üzümü ve yaprağı yüksek fiyatlara satılıyor

Tosya ilçesinde yetiştirilen Kahta cinsi üzümün kilogramı 25 liraya satılırken, yaprağı 100 liraya alıcı buluyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Çakar, asma yetiştiriciliğinin önemine dikkat çekti ve bu yıl yaklaşık 150 ton asma yaprağı ile 4 bin ton üzüm hasadı yapıldığını belirtti. Tosya Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Bekir Özipek ise Kahta üzümünün kilogramının 25 lira, yaprağının ise 100 lira olduğunu söyledi.

Tosya ilçesinde yetiştirilen Kahta cinsi üzümün kilogramı 25 liraya satılırken, yaprağı 100 liraya alıcı buluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Çakar, AA muhabirine, ilçede çok eski tarihlerden bu yana asma yetiştirildiğini söyledi.

Tosya'da yaklaşık 287 bin dekar tarım arazisi bulunduğunu belirten Çakar, ilçenin verimli topraklarında iklim şartlarına uygun hemen hemen her çeşit meyve ve sebze yetiştirildiğini dile getirdi.

İlçenin önemli tarım faaliyetlerinden birinin de asma yetiştiriciliği olduğuna işaret eden Çakar, şöyle devam etti:

"Asmanın yaprakları, hem yerel hem de ulusal platformda meyvesi olan üzümden daha çok rağbet görmektedir. Asma yapraklarından özellikle Kahta cinsi ön plana çıkmaktadır. Kahta yaprağı yenildiğinde damakta mayhoş, ekşimsi bir tat bırakır. Az kılçıklıdır ve damarları azdır. Çok fazla bölünmüş ya da parçalanmış yaprak görüntüsü bulunmaz. Bundan dolayı çokça sipariş alır ve üreticilerimiz için çok önemli bir gelir kaynağıdır. Üreticilerimiz dönümden yaklaşık 30-40 kilogram arası asma yaprağı hasat etmektedir. Aynı araziden 800 kilogram kadar da üzüm hasadı yapmaktadırlar."

Çakar, ilçe genelinde bu yıl yaklaşık 150 ton kadar asma yaprağı, 4 bin ton kadar da üzüm hasadı yapıldığını kaydetti.

Tosya Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Bekir Özipek de Kahta cinsi üzümün kilogramının 25, yaprağının ise 100 liraya satıldığını ifade etti.