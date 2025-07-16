Tokat'ta Düşen Leylek Yavrusuna Müdahale

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Tokat'ın Taşlıçiftlik köyünde cami kubbesinden düşen leylek yavrusu, ÇEDAŞ ekiplerinin yardımıyla tekrar yuvasına yerleştirildi. Olay, doğaya karşı duyarlılığın bir örneği olarak değerlendirildi.

Tokat'ın Merkez ilçesine bağlı Taşlıçiftlik köyünde Fatih Cami kubbesindeki yuvasından düşen leylek yavrusu, Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekiplerinin müdahalesiyle tekrar yuvasına bırakıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, cami kubbesinin üzerinde bulunan yuvasından düşen ve henüz uçamadığı için çevrede dolaşan leylek yavrusunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cami kubbesinin yüksekliği nedeniyle yuvaya ulaşamayınca, destek için ÇEDAŞ ekiplerine başvurdu.

Köye yakın bir bölgede bakım-onarım çalışması yürüten ÇEDAŞ ekipleri, elektrik arızalarında kullanılan platformlu araç yardımıyla yavru leyleği dikkatlice tekrar yuvasına yerleştirdi.

Köy halkı ve yetkililer, gösterilen duyarlılık nedeniyle ÇEDAŞ ekiplerine teşekkür ederken, olay doğaya karşı duyarlılığın bir örneği olarak takdir topladı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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