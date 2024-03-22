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TOGG'un da rakibiydi! Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde

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Yüksek enflasyon ve kur krizi otomobil üreticilerini de vurdu. Ekonomideki sıkıntılar nedeniyle birçok otomobil üreticisi zorluk çekerken, bunlardan biri de elektrikli otomobil üreticisi Fisker oldu.

DAHA ÖNCE ÜRETİME ARA VERMEK ZORUNDA KALDILAR

Bir takım finansal sorunlarla boğuşan ve daha önce üretimlere ara vermek durumunda kalan Fisker'in her an iflas bayrağını çekebileceği öne sürüldü. Şirketin, teminatsız tahvillerinin yaklaşık 8.4 milyon dolara varan gerekli faiz ödemesini gerçekleştiremediği öğrenildi.

İFLAS YASALARI KAPSAMINDA KORUMA TALEP EDECEK

Yerli otomobil TOGG'un da en büyük rakiplerinden biri olan Fisker borcunu ödeyemeyeceğini ifade ederek geçerli iflas yasaları kapsamında koruma talep edebileceğini duyurdu.

HİSSELERİ BİR ANDA ÇAKILDI

2023 yılında hisse değeri 6 dolar civarında gezinen elektrikli otomobil üreticisinin hisselerinin 0.13 dolara kadar düşmüş durumda olduğu vurgulandı.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan Fisker, Magna Steyr ortaklığı ile Ocean isimli modelini üretiyordu. Markanın Avusturya'da bulunan tesisinde üretime 6 hafta ara verildi. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (2)

Mehmet Kosovali:

ülkemiz togg olayını çok iyi yaptı fakat , keşke ilk etapta sadece elektrik değilde hybrid secenegide sunsaydı. o zaman pazarda tutunması daha kolay olurdu. şuan için elektrikli arabalar beklentileri karşılamadı çoğu marka elektrik konusunda şüpheli hibrit ağırlıklı üretim yapıyorlar

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Samarpan Bhav:

Almanyada Esrar yasal oldu

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