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TMO, kurutma güçlüğü yaşayan fındık üreticilerine ilave randevu hakkı tanıdı

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TMO, olumsuz hava koşulları nedeniyle kurutmada güçlük yaşayan fındık üreticilerine ilave randevu hakkı tanındığını bildirdi. Kurutabildiği ürünü teslim edip mevcut hakkını tüketen üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi limitlerine göre bakiye ürün için yeni randevu alabilecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık üreticilerine bir ilave randevu hakkı tanındığını bildirdi.

TMO'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ürünlerin kurutulmasında güçlük yaşandığına işaret edildi.

Ürünlerini kurutmakta güçlük yaşayan ve kurutabildikleri sınırlı miktardaki ürünü kuruma teslim ederek mevcut randevu haklarını tüketen üreticilere yeni bir imkan tanındığı belirtilen açıklamada, "Üreticilerimize Çiftçi Kayıt Sistemi limitlerine göre TMO'ya teslim edebilecekleri bakiye ürün miktarı için bir ilave randevu alma hakkı tanınmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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