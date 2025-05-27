TKİ'den Manisa'da Arıcılık Projesi

TKİ'den Manisa'da Arıcılık Projesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Manisa'nın Soma ilçesinde arıcılık projesi hayata geçirerek bölge halkına eğitim ve ekipman desteği sağladı. Proje, doğanın korunması ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Manisa'nın Soma ilçesinde önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Üretimi tamamlanan maden sahalarının doğaya kazandırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla başlatılan "Arı gibi çalışanlara bal gibi destek" temalı arıcılık projesi meyvelerini vermeye başladı.

Ege Linyitleri İşletmesi'ne (ELİ) ait Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen törende, temel arıcılık eğitimini başarıyla tamamlayan 52 vatandaşa sertifikaları ile birlikte arılı kovan ve ekipmanları teslim edildi.

Projeye Soma'nın Avdan, Bayat, Büyükgüney, Karacakaş, Küçükgüney ve Tekeliışıklar mahallelerinden katılım sağlandı. 2024 yılı mayıs ayında gerçekleştirilen anket çalışmalarıyla bölge halkının beklentileri analiz edilerek en çok talep gören alanın arıcılık olduğu belirlendi. Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle temmuz ve aralık aylarında iki grup halinde toplam 52 kişiye temel arı yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılara toplamda 312 adet arılı kovan ile birlikte arıcı elbisesi, körük, eldiven ve el demirinden oluşan ekipman setleri teslim edildi.

Törene; Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, TKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uygun, TKİ Etüt Proje ve Arama Daire Başkanı Serdar Fidancı, ELİ Müdürü Ali Ulu, Müdür Yardımcıları Mahmut Özdilli ve Mehmet Bayri, projeye dahil mahallelerin muhtarları ve sertifika almaya hak kazanan vatandaşlar ile yerel basın mensupları katıldı.

TKİ yetkilileri, projeyle hem doğanın korunmasına katkı sağlandığını hem de yöre halkının ekonomik olarak desteklendiğini belirterek sosyal sorumluluk çalışmalarının artarak devam edeceğini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

Veda töreninde büyük talihsizlik! Tabutu asansörde mahsur kaldı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Papara'ya operasyonun detayları! El konulan para dudak uçuklatıyor
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.