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Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi

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Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler sonrasında Türkiye ekonomisinde ne olup biteceği merakla bekleniyor.

DOLAYLI VERGİLERDE DÜZENLEME

Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadelede talebi azaltmaya yönelik tedbirlere yönelirken, KDV gibi dolaylı vergilerde yapılacak düzenlemelerden en çok dar gelirli kesimlerin etkilenmesi mümkün görünüyor.

SİGARAYA DEV ZAM İDDİASI

Seçim sonrasıyla ilgili bir iddia da sigara tiryakilerinin keyfini kaçıracak cinsten. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre sigara fiyatlarına 1-10 Nisan tarihleri arasında 10 TL'lik bir zam yapılması bekleniyor.

"FİRMALAR ÜRÜN KISITLAMASINA BAŞLADI"

Aybaş "Fısıltı 10 TL zam! Sigara zammı konuşuluyor, firmalar sigara satışında ürün kısıtlamasına başladılar" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Zam Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (3)

Everlasting Echo:

Şaşırmıyorum :)

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Yalçın civak:

keşke sadece sigarayla bitse yapılacak olan zamn :)

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mhmt Asln:

Alkoliklerle sigara tiryakileri olmasa ülkenin vay haline.kaçakçıları zengin edersiniz.

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