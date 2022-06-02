TİGEM 60 safkan Arap tayı satacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TİGEM 60 safkan Arap tayı satacak

AA - Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
 - Güncelleme:
TİGEM 60 safkan Arap tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 60 safkan Arap tayını "açık artırma usulü" ile satacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 60 safkan Arap tayını "açık artırma usulü" ile satacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi, 2020-2021 doğumlu 31 baş dişi ve 29 erkek olmak üzere toplam 60 baş safkan Arap tayının tek tek açık artırma usulüyle satışı gerçekleştirilecek.

İhale, 14 Haziran'da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde yapılacak. Tay başına geçici teminat bedeli 10 bin lira olacak.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gazete Tarım Arap Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title