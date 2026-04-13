Ticaret ve perakende satış hacmi şubatta yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı ticaret satış hacmi verilerini açıkladı. Şubat ayında ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 4 artış gösterirken, perakende satış hacmi de yüzde 15,6 yükseldi. Ancak aylık olarak ticaret satış hacminde yüzde 0,6 azalma gözlemlendi.

Buna göre, ticaret satış hacmi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,5, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 azalış kaydederken toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 arttı.

Ticaret satış hacmi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artış gösterdi. Aynı dönemde, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,6 arttı.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
