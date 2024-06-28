Konya Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Konya Ticaret Odası (KTO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

KTO Meclis Salonu'ndaki programa Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Meclis Başkanı Ahmet Arıcı ve oda meclis üyeleri katıldı. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Vali Vahdettin Özkan, "Konya'mıza değer katan ve Konya'mızın sanayisine, ticaretine, bireysel gelişimine, eğitimine, sağlığına direkt ve dolaylı olarak katkı veren herkese teşekkür ederim. İnsanımızın refahı ve mutluluğu için kendimizi, ailemizi, çevremizi, firmamızı, şehrimizi, ülkemizi ve milletimizi geliştirmemiz gerekmektedir. Artık yalnızca köyümüz veya mahallemiz değil, tüm dünya bizimle rekabet ediyor. Bu nedenle stratejik bir bakış açısı ile hareket etmek hem devletimiz hem de milletimiz açısından büyük önem taşıyor" dedi.

"Konya; milli ve manevi duygular açısından, tarihi birikimi ve kültürel değerleriyle zengin bir şehir"

Konya'nın milli ve manevi duygular açısından, tarihi birikimi ve kültürel değerleriyle zengin bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Özkan, "Bu değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Aynı şekilde, kültürel gelişim ile maddi kalkınmanın da doğrudan ilişkili olduğunu unutmamalıyız. Dünyayla rekabet etmek için kültürel değerlerimizle beraber ekonomik gücümüze de sürekli artırmalıyız. Bu bağlamda sanayicilerimize ve işçilerimize teşekkür ediyorum. Konya'mız, rekabet gücünü her geçen gün artırmaktadır. Mevcut potansiyelimizi tam olarak kullanamamış olabiliriz, ancak bu potansiyele ulaşma yolunda hızla ilerlediğimizi görmekten memnuniyet duyuyorum. Üretim, ticaret, istihdam ve ihracat ile Konya'mıza büyük katkılar sağlıyorsunuz. Bu dayanışmanın daim olmasını önemsiyorum" dedi.

"İyi bir ulaşım altyapısı, sağlık ve eğitim, mesleki eğitim gibi kamu hizmetleri, yatırım ortamını iyileştiren faktörlerdir"

Son yıllarda ulaşım, sağlık, eğitim hizmetlerine erişimde büyük mesafeler kat edildiğini belirten Vali Özkan, "Gerçekleştirilen yatırımlar, yatırımcıların motivasyonunu artırarak yatırım ortamını iyileştirdi. İyi bir ulaşım altyapısı, sağlık ve eğitim hizmetleri, mesleki eğitim gibi unsurlar, yatırım ortamını iyileştiren faktörlerdir. İletişim altyapısının iyileştirilmesi ve bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı da bireysel yatırımlarda temel altyapılar arasında yer almaktadır. Dünyadaki istikrarsızlıklar, savaşlar ve çevresel faktörler yaşam kalitemizi olumsuz etkiliyor. Kamu hizmetlerine erişim konusunda bu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Eğitim ve sağlık gibi klasik kamu hizmetleri yanında çevreye duyarlılık da önem kazanıyor" ifadelerini kullandı.

"Gelecekte rekabet gücümüzün temeli, değerlerimizin ve gençlerimizin korunmasıdır"

Vali Vahdettin Özkan, "Gelecekte rekabet gücümüzün temeli, değerlerimizin ve gençlerimizin korunmasıdır. Uyuşturucu madde kullanımı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadelede tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bireyler olarak büyük sorumluluk taşıyoruz. Çocuklarımızı bu tehlikelerden korumak için anneler, babalar, öğretmenler, spor camiası ve diğer kuruluşlarla koordineli çalışmalıyız. Milli Eğitim Bakanlığı, Konya'daki uyuşturucuyla mücadele eylem planında önemli adımlar atmıştır" dedi.

"İlçelerde OSB kurulması ve mevcut OSB'lerin genişletilmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir"

Konya'da organize sanayi bölgelerinin yaygınlaştırılması konusunda ciddi adımlar atıldığını ifade eden Vali Özkan, "İlçelerde OSB kurulması ve mevcut OSB'lerin genişletilmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Marmara Bölgesi'ndeki yatırım doygunluğu ve deprem riski, Konya ve çevresinde yatırım iştahını artırmaktadır. Yatırımlarda inovasyon, Ar-Ge, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm konularına odaklanmalıyız. Konya, 180'in üzerinde ülkeye ihracat yapan 3 bin 400'den fazla firması ile güçlü bir ihracat potansiyeline sahiptir. 2023 yılında alınan yatırım teşvik belgeleri, şehrimizin gelişme trendini ortaya koymaktadır. Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda daha fazla inovatif ve katma değerli yatırımlara odaklanmalıyız" dedi.

"Kentsel olarak yeşile duyarlı, depreme dayanıklı ve iyi planlanmış bir şehirleşme hedefliyoruz"

Konya'nın vizyonunun mutlu bireylerin yaşadığı, eğitime, sağlığa kolay erişimin olduğu bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Özkan, kentsel olarak yeşile duyarlı, depreme dayanıklı ve iyi planlanmış bir şehirleşme hedeflediklerini belirterek kırsal kalkınma yatırımları ile şehirdeki hizmetleri kırsala taşıyarak dengeli bir gelişim sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

"Konya'nın güçlü yanlarını ve iyileştirilmesi gereken alanlarını bilerek, hep birlikte daha iyi bir geleceğe ulaşacağız"

Lojistik merkezi olarak Konya'nın stratejik öneminin büyük olduğunu belirten Vali Özkan, "Mersin demiryolu bağlantısı gibi projelerle bu potansiyeli artırmalıyız. Su arzının sürdürülebilir kılınması, havza bazlı tarımsal üretim ve destekleme modeli, tarımda sürdürülebilirliği artıracaktır. Yenilenebilir enerji yatırımları da bu sürece katkı sağlayacaktır. Tarımda zirai ilaç kullanımının kontrollü ve doğru yapılması, sağlığımız ve sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşımaktadır. Devlet yatırım programında birçok büyük proje devam etmektedir. Ticaret ekosisteminin iyileştirilmesi için hukuki düzenlemeler, izlenebilir ve mukayese edilebilir sistemler kurulmalıdır. Konya'nın güçlü yanlarını ve iyileştirilmesi gereken alanlarını bilerek, hep birlikte daha iyi bir geleceğe ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Vali Özkan, Konya'nın kalkınmasına büyük katkı sunan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Meclis Başkanı Ahmet Arıcı ve tüm üyelere teşekkür etti.

Ticaret ekosistemi içinde kamu kurumları ve ticaret erbabının koordinasyonuna ilişkin istişarelerin yapıldığı toplantıda; Konya'da sanayi ve istihdamın geliştirilmesi noktasında yapılması gereken çalışmalar ile ihtiyaç, talep ve öneriler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın konuşmasının ardından Meclis Toplantısı'na geçildi. Meclis Başkanı Ahmet Arıcı'nın yönettiği toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Meclis toplantımızda bizlerle birlikte olan Konya Valimiz Vahdettin Özkan'a katılımları ve toplantımıza katkıları için teşekkür ediyorum. İş alemimizin Konya Valiliğimizle işbirliği içinde olması şehrimizin ekonomik kalkınmasında önemli bir birlikteliktedir. Bu birliktelik ruhu, Konya'nın küresel dünyada yerini almasında önemli bir motivasyon kaynağıdır" dedi.

Gündemdeki ekonomik ve sosyal konularla ilgili görüşlerini paylaşan Başkan Öztürk, Konya Ticaret Odası, KTO Karatay Üniversitesi ve KTOTEK'in faaliyetleri ile ilgili sunum yaparak konuşmasını tamamladı. - KONYA