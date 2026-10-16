THY ve CFM, 600'den fazla LEAP-1B motoru için mutabakat zaptı imzaladı

TÜRK Hava Yolları (THY), Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden CFM International, Boeing 737 MAX uçağında kullanılmak üzere yedek motorlar dahil 600'den fazla LEAP-1B motorunun satın alınmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Yapılan uzun vadeli hizmet anlaşması; daha önce sipariş edilen ve teslim alınan motorlar, yedek motorlar, kiralık uçaklarla ilişkili motorlar ve olası opsiyonlar da dahil olmak üzere Türk Hava Yolları'nın tüm LEAP-1B motor filosunu kapsayacak. Söz konusu motorlar, Türk Hava Yolları ve iştiraki AJet tarafından kullanılan toplam 600'den fazla LEAP-1B motorunu oluşturuyor. İstanbul'da düzenlenen törende Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut ile CFM'in iki ana şirketinden biri olan Safran'ın CEO'su Olivier Andriès tarafından imzalanan mutabakat zaptı, Türkiye'de kurulması planlanan motor bakım, onarım ve revizyon (MRO) tesisini destekleyecek bir malzeme hizmetleri anlaşmasını da içeriyor.

'BİR DÖNÜM NOKTASI'

Anlaşma ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "CFM ile attığımız bu yeni adım, büyüyen filomuzu, uçuş ağımızı ve operasyonel verimliliğimizi destekleyecek. Uzun yıllardır iş birliği yaptığımız CFM ile ortaklığımızı daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. LEAP motorlarına yönelik bakım, onarım ve revizyon (MRO) kabiliyetlerimizi geliştirmemiz için gereken uzmanlığı, güvenilirliği ve uzun vadeli desteği sağlayacak olan bu kapsamlı iş birliği; aynı zamanda Türkiye'nin havacılık endüstrisindeki güçlü konumunu da pekiştirecek bir dönüm noktasıdır" dedi.

'YETKİLERİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYORUZ'

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut ise "Bu anlaşmayla birlikte LEAP motorlarına yönelik kapsamlı bakım hizmetleri sunarak motor bakım alanındaki yetkinliklerimizi daha da ileri taşıyoruz. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak, stratejimiz doğrultusunda uçak ve komponent bakımındaki güçlü kabiliyetlerimizin yanı sıra motor bakım hizmetlerine yönelik yatırımlarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'THY İLE YENİ BİR DÖNEM'

İmzaların atılmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Safran CEO'su Olivier Andriès, "Bu mutabakat zaptı, yaklaşık 40 yıldır güvenilir iş ortağımız olan Türk Hava Yolları ile sürdürdüğümüz başarılı ilişkide yeni bir dönüm noktasını temsil ediyor. Anlaşma, Türk Hava Yolları'nın büyümesini sürdürmesini ve filosunu genişletmesini desteklemeye yönelik ortak hedefimizi yansıtıyor. Mutabakat zaptı aynı zamanda hava yolu şirketlerine operasyonel performanslarını artırmaları ve maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmeleri için esneklik ve rekabetçi hizmetler sunan açık bir bakım, onarım ve revizyon (MRO) ekosistemine olan bağlılığımızı ortaya koyuyor" diye konuştu.

'SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'

GE Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su H. Lawrence Culp, Jr. ise "Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi olma özelliğini sürdüren Türk Hava Yolları ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Türk Hava Yolları'nın İstanbul merkezli uçuş ağının büyümesini ve motor bakım, onarım ve revizyon kabiliyetlerinin gelişimini desteklemek üzere yüksek güvenilirlik ve verimlilik sunan motorlarımız için CFM'e duyduğu güveni büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu yeni dönemde, başarısını kanıtlamış iş birliğimizi daha da ileri taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı