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TESK Genel Başkanı: Zorunlu trafik sigortası fiyatlarında norm birliği sağlanmalı

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortası fiyatlarında norm birliği sağlanması gerektiğini belirtti. Palandöken, sigorta birliği ve sigorta acentalarının fiyatlarında farklılık olduğunu ve bu durumun vatandaşları mağdur ettiğini ifade etti.

Zorunlu trafik sigortası fiyatlarında norm birliği sağlanması gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yedek parça fiyatlarındaki artış ve araç fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak zorunlu trafik sigortası fiyatı geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. Trafik sigortası zorunlu ancak sigorta birliği ve sigorta acentalarının fiyatlarında farklılık var. Örneğin 4 bin 900 civarında sigorta yapılması gereken bir araca ben 6 ila 11 bin arası farklı fiyatlandırma yapılıyor. Trafik kazalarındaki hasarların yükselmesi sigorta fiyatlarını arttırdı fakat acentaların çektiği fiyatlar bu durumun üzerinde kalıyor. Bunun için norm birliği sağlanmalı. ya da bu zorunlu kelimesi kaldırılıp kasko gibi isteğe bağlı olmalı ama o da mümkün değil. Zorunlu olduğuna göre bu fiyatların yüksek bulunmasıyla vatandaş sigorta yaptıramıyorsa o zaman devletinde katkısı olmalı" dedi.

"Zorunlu trafik sigortaları her ay yüzde 3 artıyor"

Can ve mal güvenliği açısından zorunlu trafik sigortasının hayati önemi olduğunu ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin araçtan 6 milyon 23 bin 235'inin, yani yaklaşık yüzde 20'sinin sigorta poliçesi yok. Otomobillerin yüzde 6,71'i, kamyonetlerin yüzde 11,21'i, minibüslerin yüzde 19,45'i, özel amaçlı taşıtların yüzde 19,06'sı, motosikletlerin ise yüzde 65'inin zorunlu trafik sigortası bulunmuyor. Kuryelik mesleğindeki artışla birlikte özellikle kaza ihtimali ve hasarı daha büyük olan motosiklette sigorta oranı daha yüksek olması gerekirken ne yazık ki tam tersi bir durum var. Geçtiğimiz yıllarda olan taksitlendirme imkanının kaldırılması ve tek çekim ödeme yapılması sigortasızlığın başlıca sebeplerinden biri. Öte yandan sigorta fiyatı sürücünün yaşına, aracın markasına ve modeline göre değişkenlik gösteriyor. Buna ilaveten her ay yüzde 3 oranında da otomatik artış gösteriyor. Fiyatlar makul seviyeye indirilir, taksit imkanı yeniden getirilir ve her sigorta kendi masrafını karşılarsa sigortalılık oranı artar" diye konuştu.

"Trafikteki araçların yaşlılığı da sigortasızlığı arttırıyor"

Trafikteki yaşlı araç sayısının fazla olmasının da sigortasızlık konusunda etkili olduğunu belirten Palandöken, "Trafikte dolaşan araçların yaklaşık yüzde 30'unu 20 yaşın üzerindeki araçlar oluşturuyor. Bu araç sahiplerinin ise trafik sigortası yapma oranı bir hayli düşük. Ortalama 10 bin lira civarında olan trafik sigortasını vatandaş fazla buluyor, 691 lira olan sigortasız araç kullanma cezasını ise buna tercih ediyor. Fakat araçları için bu rakamları çok bulan vatandaş kendilerini tehlikeye soktuğunu unutmamalı. Bir kazanın bedeli bunun çok üstünde pahalıya patlayabilir. 3 milyon liralık araç sahibi 10 bin lirayı vermekte zorlanmayabilir fakat 300 bin liralık araç sahibi bu rakamları çıkartmakta zorlanabilir. Bu sebep ile sigorta yaptırmak ulaşılabilir kılınmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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